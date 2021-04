Luca Cenerelli, Uomini e Donne/ “Nessuna intimità con Elisabetta, ho una regola…”

Luca Cenerelli torna al centro dello studio di Uomini e Donne per un confronto con Elisabetta, dama del trono over con cui sta uscendo da due mesi. Tra il cavaliere e la dama, però, non c’è stata alcuna intimità. “Mi sono dato una regola. Non vado troppo oltre. E’ una regola perchè, nella vita fuori di qua, queste cose non succedono, ma non succede neanche di vedere più persone quindi, per rispetto per le altre persone, non vado oltre“, afferma Luca. “Sì, ma dormiamo insieme”, ribatte la dama. “E’ una regola strana”, afferma Maria De Filippi. “Da donna, io penso di avere un’intimità indipendentemente dal fatto che tu vada oltre. L’intimità si può anche avere con un bacio quindi dal punto di vista di Elisabettta, l’intimità già c’è”, aggiunge la conduttrice.

Luca Cenerelli e l’intimità con una donna

Elisabetta ribadisce di considerare anche il dormire insieme un gesto intimo. Luca Cenerelli, però, spiega di dare un significato diverso al dormire insieme. “Spiegami cosa vuol dire per, voglio capire io“, afferma Maria De Filippi. “Dormire insieme vuol dire vedere se una persona ti manca e hai voglia di abbracciarla”, spiega il cavaliere. “Stare con te è un test continuo”, ribatte la De Filippi. “Anche la mattina, a me piace capire se uno ha voglia di svegliarsi prima per fare le coccole o se una donna mi piace anche senza trucco o se le piaccio io appena sveglio”, aggiunge ancora il cavaliere. “E’ un test terribile”, dice ancora la De Filippi. “Ma quanto dura questo test?”, chiede Tina Cipollari. “Dormire insieme crea un’aspettativa alta. Non puoi arrivare ad un punto con un uomo che poi si ferma. Si creano delle insicurezze. Quando riesci a controllarti così, vuol dire che non provi un interesse così forte”, conclude la De Filippi.

