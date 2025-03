Tutto su Luca Tobagi, il fratello di Benedetta Tobagi

Luca Tobagi è il fratello di Benedetta Tobagi nonché figlio di Maristella Olivieri e Walter Tobagi, il giornalista del Corriere della Sera ucciso nei pressi della sua abitazione da una brigata di terroristi rossi la mattina del 28 maggio 1980 a Milano. All’epoca, lui e il fratello erano solo dei bambini che, crescendo, hanno fatto i conti con il dolore e sull’importanza della figura professionale del padre che, oggi, viene ricordato dalla moglie e dai figli.

Crescendo, Benedetta Tobagi che, all’epoca dell’omicidio aveva solo tre anni mezzo, decide di conoscere meglio la figura del padre scrivendo il libro “Come mi batte forte il tuo cuore, Storia di mio padre”,, un regalo per se stessa, per la madre, ma anche per il fratello come ha poi raccontato lui stesso.

Le parole di Luca Tobagi sul padre Walter

“Mi sono sempre chiesto come avrei raccontato la storia di nostro padre ai miei figli. Adesso mi hai tolto un peso, perchè so che c’è il tuo libro”. Con queste parole, Luca Tobagi ha commentato la scelta della sorella Benedetta di scrivere un libro in memoria del padre Walter. Oggi, Benedetta Tobagi è una scrittrice di successo e, attraverso il libro sulla vita di papà Walter, ha messo insieme i pezzi della sua vita.

Ricordando il padre in un reportage sul Corriere della Sera, come riporta Rai News, Luca Tobagi ha detto: “Quando si parla della vicenda di mio padre o di altre persone che, come lui, hanno saputo assumersi le responsabilità di scelte molto costose, dal punto di vista personale, perché riconoscevano il valore di fare il meglio possibile il proprio dovere, il proprio lavoro, di utilizzare il proprio talento in un modo utile a migliorare la società per tutti, bisogna guardare alle vite, non alla loro brusca interruzione. Alle vite vissute intensamente e con pienezza in un contesto che, bello o brutto, rappresentava la «normalità»”.

