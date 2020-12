Luca Cordero di Montezemolo/ I tifosi sognano il ritorno in Ferrari, ma lui…

Ospite di Mara Venier a Domenica In nella puntata di oggi è anche Luca Cordero di Montezemolo. Il manager interverrà in studio in qualità di Presidente della “Fondazione Telethon”: le Reti Rai da ieri 12 dicembre, fino a sabato prossimo, sono impegnate nella 31esima “Maratona Telethon”. Con ogni probabilità l’intervento dell’ex presidente della Ferrari sarà volto a ricordare i successi registrati dalla Fondazione in tutti questi anni, rimarcando l’importanza di continuare a sostenere la ricerca. E a proposito di Cavallino Rampante, i tifosi della Rossa sono sempre molto affezionati al manager dell’epoca d’oro di Maranello, quella contrassegnata dai grandi successi mondiali di Michael Schumacher. La nostalgia è tale che il 91% dei partecipanti ad un sondaggio realizzato da RMC Motori si è detto favorevole ad un ritorno di Montezemolo: ipotesi che ad oggi appare complicata da realizzare…

LUCA CORDERO DI MONTEZEMOLO ATTACCA CONTE

Negli ultimi giorni Luca Cordero di Montezemolo è tornato a far parlare di sé per le sue dichiarazioni di stampo politico. L’imprenditore, intervenuto a DiMartedì su La7, ha preso di mira il governo Conte: “Sono preoccupato perché noi già prima del Covid non avevamo assorbito la crisi del 2008-2011 e quindi il divario rischia di allargarsi. Sono preoccupato di vedere un governo che parlando di stabilità rischia di diventare invece un governo della paralisi. Queste sono le cose che mi preoccupano molto”. Nel programma di Giovanni Floris, Luca Cordero di Montezemolo ha aggiunto: “Intanto da diverse settimane sembra che il problema numero uno in questo Paese sia il rimpasto. Io non voglio entrare in questioni politiche dico però che qui noi dobbiamo pensare al futuro. Io mi sto impegnando moltissimo e spero che anche il mondo imprenditoriale lo faccia sul tema della povertà educativa”.



