Luca Cordero di Montezemolo/ “Schumacher sapeva d’essere il più grande” (Domenica In)

Luca Cordero di Montezemolo è tra gli ospiti di “Domenica In“, il contenitore domenicale condotto con grandissimo successo da Mara Venier su Rai1. L’imprenditore italiano, ex presidente della Ferrari è pronto a raccontarsi tra vita professionale e privata nel salotto della zia Mara. Sicuramente Montezemolo ripercorrerà la sua carriera all’interno dell’azienda Ferrari dove inizialmente è arrivato come assistente di Enzo Ferrari per poi diventarne presidente per ben 23 anni. Un’esperienza unica ed indimenticabile per Montezemolo che, durante un’intervista rilasciata a Motorsport.it, ha ricordato l’ingresso in Ferrari come assistenze di Enzo Ferrari: ” è stato un lavoro molto interessante. Per l’epoca è stata una situazione strana perché io ancora non avevo compiuto 25 anni quando sono entrato in Ferrari, prima come suo assistente personale e poi come Direttore Sportivo, che sarebbe l’attuale ruolo di Team Principal. Rispondevo a lui ed era bello lavorare con lui perché era un uomo che guardava sempre avanti”. L’incontro con Enzo Ferrari ha sicuramente segnato la vita dell’imprenditore che ricorda: “da lui ho imparato una cosa importante: cioè che i momenti più delicati sono quando sei in alto e quando vinci, non quando perdi. Quando perdi è logico che deve reagire e mettercela tutta, mentre quando vinci è diverso”.

Luca Cordero di Montezemolo: “Ayrton Senna voleva venire in Ferrari”

Durante la sua straordinaria carriera di presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo ha incontrato tutti i più grandi piloti tra cui anche Ayrton Senna su cui ha fatto una rivelazione: “senza l’incidente sarebbe venuto in Ferrari”. Proprio così, durante un’intervista rilascia a Motorsport, l’ex presidente della Ferrari ha raccontato l’incontro fatto con il grandissimo campione di F1 poco prima del terribile incidente di Imola. “Ayron è venuto da me a casa mia, alle porte di Bologna, che dista mezzora di macchina da Imola. Abbiamo fatto una lunga cena insieme e mi disse: “Ma come è possibile che quando io arrivo negli aeroporti e poi arrivano i piloti della Ferrari a me non mi fila nessuno?”. Diceva scherzando naturalmente. Parlammo di due cose: per prima cosa lui ringraziò me e la Ferrari per la battaglia che avevamo fatto contro l’eccessiva elettronica. All’epoca c’erano le sospensioni intelligenti. Meno elettronica si vedeva a bordo e più si evidenziavano le doti del pilota. Lui era molto contento della nostra posizione politica” – ha detto Montezemolo che ha proseguito – “parlammo di contratti. Lui mi disse che aveva un contratto con la Williams con delle clausole di uscita e parlammo di come si sarebbe potuto configurare un suo arrivo in Ferrari. Ognuno doveva arrivare ad una soluzione per risolvere certi contratti. Lui quella sera mi disse che gli andava bene, il tutto era anche in relazione al piazzamento che avrebbe ottenuto, ma lui aveva delle clausole per liberarsi dalla Williams”.

Luca Cordero di Montezemolo su Niki Lauda e Michael Schumacher

Purtroppo l’arrivo di Ayrton Senna in Ferrari non è mai arrivato visto che il campione è morto in seguito a un tragico incidente nel Gran Premio di San Marino del 1994. Luca Cordero di Montezemolo lo ricorda ancora oggi con grande affetto e stima, come ricorda anche Niki Lauda: “con Niki c’è stato un rapporto di grande amicizia. Sin dall’inizio, avevamo cominciato insieme, lui era un pilota molto giovane che veniva da un anno in BRM, mentre io ero ai miei esordi come Direttore Sportivo, quindi ci siamo ritrovati all’inizio delle nostre carriere molto uniti, molto amici. Sino a una settimana prima che morisse ci siamo sempre sentiti. Con Niki c’è stato un rapporto personale fortissimo fuori dalle corse che è rimasto invariato dal 1974 ad oggi”. Un altro pilota con cui ha avuto un bellissimo rapporto è Michael Schumacher: “quando è arrivato in Ferrari si è sposato e ha avuto dei figli e lo stesso è accaduto a me. Mick veniva quasi in culla a casa mia quando venivano Corinna e Michael a mangiare. Con lui era importante stargli vicino in alcuni momenti difficili: uno su tutti il famoso incidente con Villeneuve a Jerez”. Parlando sempre di Schumacher, Montezemolo ha raccontato anche il motivo che ha spinto il campione tedesco al ritiro: “si è ritirato non tanto per le gare, ma più che altro perché non reggeva più tutta quella pressione che portava con sé il fatto di essere il più grande campione della storia della F1. Giornalisti, interviste, sponsor, prove, tutta questa parte che lo esasperava, lo stancava”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA