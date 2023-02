Luca Daffrè, chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne/ “Non voglio ragazze gelose…”

Chi è Luca Daffrè, nuovo tronista di Uomini e Donne

L’avventura di Luca Daffrè sul trono di Uomini e Donne è ufficialmente cominciata nella puntata di Uomini e Donne del 23 febbraio. Ex corteggiatore di Angela Nasti che gli preferì Alessio Campoli, attuale corteggiatore di Lavinia Mauro, Luca ha partecipato come concorrente all’Isola dei Famosi 2022. Nonostante sia molto corteggiato, è ancora single e, partecipando a Uomini e Donne, spera di poter finalmente trovare l’amore. “Non fatemi uscire single”, ha detto nel video di presentazione confermando la volontà di innamorarsi davvero.

Luca ha 29 anni, viene da Trento e nella vita fa il dj anche se spesso posa anche come modello. Legatissimo alla famiglia con cui ha dovuto affrontare anche dei momenti difficili, ha un rapporto speciale soprattutto con la mamma. “Mamma non è stata bene, ha passato un momento della sua vita non felice, che io stesso poi ho vissuto sulla mia pelle. Mamma è una persona un po’ più fragile quindi ha bisogno della mia presenza come io ho bisogno tanto della sua. Mi ha sempre dimostrato di esserci”, ha detto nel video di presentazione.

Luca Daffrè, ecco cosa cerca in una ragazza

Luca Daffrè non ha ancora conosciuto le sue corteggiatrici che hanno accettato di partecipare ad un appuntamento al buio e decideranno se restare o meno dopo averlo incontrato, ma cosa cerca il nuovo tronista di Uomini e Donne in una ragazza? “Mi piacciono le ragazze determinate e con carattere, non mi piacciono invece quelle che se la credono, quelle un po’ strafottenti”, ha svelato Luca che farebbe fatica a rapportarsi solo con un determinato tipo di ragazza.

“Soprattutto faccio fatica con le ragazze gelose perchè a me più mi opprimi, più cerco di scappare, di evadere. Spero che questa sia la volta buona, non fatemi uscire da qui single anche a questo giro!”, ha concluso.

