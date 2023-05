Luca Daffrè, chi è il tronista che sceglie oggi a Uomini e Donne/ “Mi è capitato di…”

Chi è Luca Daffrè, il tronista di Uomini e Donne che sceglie oggi

Luca Daffrè è il tronista di Uomini e Donne che oggi, mercoledì 10 maggio, sceglie la ragazza con cui cominciare una storia tra Alessandra, Alice e Camilla, ma chi è davvero Luca? Il tronista ha 30 anni e, prima di arrivare sul trono di Uomini e Donne, è stato un corteggiatore senza, però, essere riuscito a trovare l’amore. Luca è stato anche un tentatore di Temptation Island, ma è sull’Isola dei Famosi 2022 a cui ha partecipato come naufrago che ha ottenuto maggiore popolarità prima di tornare a Uomini e Donne, stavolta in veste di tronista. Luca è stato uno dei tronisti più corteggiati. Più di 1200 ragazze hanno chiamato la redazione per corteggiarlo. Tutte bellissime, anche se Luca ha cercato di conoscere soprattutto ragazze diverse da quelle con cui è sempre uscito.

L’obiettivo di Luca è sempre stato quello di trovare una ragazza che non fosse superficiale e che non dia troppa importanza all’apparenza “perchè nella vita mi è già capitato di incontrarne molte così”. Sin dalle prime esterne, Daffrè ha cercato una ragazza forte e con un carattere determinato. Alessandra, la sua scelta, sarà la ragazza che ha sempre cercato?

Luca Daffrè e il rapporto con la mamma

Alessandra, la scelta di Luca Daffrè, dovrà condividerlo con la mamma con cui il tronista di Uomini e Donne ha un rapporto speciale. A raccontarlo è stato lui stesso nel video con cui si è presentato al pubblico di Uomini e Donne. “Mamma non è stata bene, ha passato un momento della sua vita non felice, che io stesso poi ho vissuto sulla mia pelle. Mamma è una persona un po’ più fragile quindi ha bisogno della mia presenza come io ho bisogno tanto della sua. Mi ha sempre dimostrato di esserci. Grazie mamma”.

Legatissimo alla figura materna, da oggi, è pronto a condividere la propria vita con Alessandra in cui ha trovato una ragazza profonda e, esattamente come lui, legata ai valori della famiglia.

