Luca Daffrè colpito da Maddalena di Amici?/ La segue sui social e…

Luca Daffrè sta affrontando la sua esperienza al trono di Uomini e Donne e presto dovrà fare la sua scelta. Il tronista, però, sembra essere rimasto piacevolmente colpito da una ballerina di Amici: Maddalena Svevi. L’alunna del talent show è stata eliminata durante la semifinale, ma ha ricevuto un’offerta lavorativa dal coreografato da Daniel Ezralow.

Sembra che Luca Daffrè segue la ballerina sui social e la riempia di ‘like’ ai suoi post, chiaro segnale che il tronista apprezzi molti Maddalena dal punto di vista artistico. C’è da dire che l’alunna di Amici potrebbe anche essere fisicamente il tipo dell’ex naufrago. Dunque, la talentuosa ligure potrebbe suscitare l’interesse di Daffrè e chissà cosa sarebbe accaduto se si fosse presentata come corteggiatrice.

Luca Daffrè su Oriana Marzoli: “era troppo gelosa”

Luca Daffrè è un volto televisivo che ha partecipato a diversi programmi di punta tra cui L’Isola dei Famosi e Uomini e Donne. Il tronista ha raccontato la storia d’amore con Oriana Marzoli e come si sono conosciuti: “È iniziato tutto da Instagram, con uno scambio di messaggi. C’è stata sin da subito una bella intesa, ma abbiamo avuto poco tempo per conoscerci.”

E ancora: “Lei era a Madrid, è venuta un paio di volte a Milano. Io per lavoro non riuscivo mai a raggiungerla. Devo dire che era iniziata bene, ma è durata poco. Lei è partita subito in quarta, non me la sono sentita di continuare. Ho deciso di chiuderla io un paio di settimane prima che entrasse nella Casa. Tra l’altro non lo sapevo neanche, non mi aveva mai parlato del GFVip”. L’ex naufrago ha svelato anche i motivi della rottura: “Oriana era improntata su una storia seria, mi sono spaventato. Era molto gelosa, ci teneva a sentirci spesso e dopo poco tempo discutevamo già per i like che mettevo sui social ad altre ragazze. Quando faceva certe scenate non riuscivo a capirla. Mi sembrava esagerata, a volte quasi teatrale”.

