Luca Daffrè da ‘toy boy’ di Carmen Di Pietro a ‘fidanzato’ di Maria Laura De Vitis/ Vincitore? Difficile ma..

Luca Daffrè in finale all’Isola dei Famosi: il suo percorso

Entrato in corsa durante questa edizione dell’Isola dei Famosi, Luca Daffrè, ex volto di Uomini e Donne, è riuscito a farsi apprezzare ed a giungere dritto in finale, concorrendo con la “vecchia guardia” alla vittoria del reality. Il giovane sin dal suo ingresso ha conquistato Carmen Di Pietro diventando per un breve periodo il suo ‘toy boy’. Poi su di lui si sono focalizzate le attenzioni di altre giovani naufraghe come Maria Laura De Vitis.

Molto probabilmente Luca Daffrè non riuscirà a conquistare il podio nella finale di oggi dell’Isola dei Famosi 2022, ma il suo percorso è stato comunque un elemento piacevole a Cayo Cocinos, dove ha contribuito a far innalzare la temperatura sulla spiaggia. Nonostante il poco cibo a disposizione, infatti, i muscoli dell’ex tentatore sono riusciti a fare fino all’ultimo invidia, facendosi apprezzare per le sue foto da modello ma anche per la simpatia e la voglia di mettersi costantemente in gioco, in ultimo cimentandosi in una prova di ballo – valzer nel dettaglio – che ha coinvolto Carmen Di Pietro, Nick Luciani e Mercedesz Henger.

Le nuove consapevolezze di Luca Daffrè

Le ultime ore trascorse in Honduras, per Luca Daffrè sono state cariche di pensieri, al punto da aver avuto la necessità di mettere per iscritto, con i mezzi a sua disposizione (un cordino e un po’ di inchiostro) ciò che ha dentro, il tutto sotto l’occhio vigile di Maria Laura De Vitis. Il giovane ha ammesso di arrivare in finale con delle “nuove consapevolezze che mi lascia questa esperienza”. “Ci pensavo che qua abbiamo un sacco di tempo per pensare, a quella che è la nostra vita fuori ed a quello che stiamo vivendo qua”, ha commentato il naufrago. “Io ho capito che anche nei momenti di difficoltà che avevo qui sull’Isola, i miei pensieri andavano verso certe persone che ho fuori che mi danno tanta forza solo a pensarle”, ha proseguito, confidandosi con l’ex di Paolo Brosio.

L’Isola dei Famosi è stata per Daffrè un’esperienza importantissima che ha contribuito a dargli anche degli insegnamenti utili per il futuro: “Ho imparato a distinguere i valori, le persone vere, a dare un senso più consapevole di quello che ho fuori”, ha aggiunto Luca. “Sono ancora più consapevole che alcune di queste persone sono più importanti della mia vita e sono sicuro del bene che mi vogliono e del bene che io voglio a loro”. Dopo questa esperienza, l’ex tentatore è certo di essere arrivato ad “un nuovo me”, più consapevole anche di se stesso perché ha imparato a scoprire parti di se stesso che precedentemente non conosceva.

