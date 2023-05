Luca Daffrè e Alessandra, è guerra dopo la rottura/ Lei aveva un altro? Chat scomoda dopo Uomini e Donne

Uomini e Donne, è guerra tra Luca Daffrè e Alessandra Somensi dopo la rottura: cosa sta accadendo

È durata solo pochi giorni la storia nata a Uomini e Donne tra Luca Daffrè e Alessandra Somensi. A pochi giorni dalla scelta arriva infatti l’annuncio della rottura definitiva che, a quanto pare, non è arrivata in modo cordiale tra i due. Lo dimostrano gli sfoghi dei diretti interessati arrivati su Instagram: quello dispiaciuto di Luca Daffrè, con frecciatina ad Alessandra, e quello molto più infastidito di quest’ultima.

A poche ore dall’annuncio della rottura arrivano però altri retroscena. Tra i due è infatti scoppiata una vera e propria guerra social, partita da alcuni commenti allusivi fatti dall’ex tronista sulla sua ormai ex.

Luca Daffrè e Alessandra Somensi, pesanti accuse social: c’entra una terza persona?

Un utente ha definito Luca Daffrè interessato solo al business e alla visibilità, commento a cui lui ha risposto contro Alessandra: “O forse era lei che aveva altre situazioni?”, facendo intendere che possa esserci una terza persona alla base di questa rottura. Luca ha poi incalzato, pubblicando una chat che mostra un messaggio in cui Alessandra si direbbe in difficoltà rispetto alla versione da dare dopo la rottura: “Mamma mia non so come uscirne raga, follia!” Chat che Daffrè poi commenta così: “Quando una non sa come uscirne e inizia a inventarsi le ca*ate. Se parlassi io…”

Alle accuse di Luca Daffrè è seguita la risposta di Alessandra. In una story su Instagram l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha scritto: “Per me la cosa finisce qui. Andare avanti in questa guerra fondata sul nulla non porta a niente. Io sto nel mio, consapevole della persona che sono e delle cose che ho detto e fatto. Su una cosa si poteva attaccare per provare a uscirne pulito, perché ero inattaccabile e l’ha inventata. PS. Se avessi avuto questa grinta quando ero nel programma, avrei fatto il c*lo ai passeri. Passo e chiudo.”

