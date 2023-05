Luca Daffrè e Alessandra, prime parole dopo la scelta a Uomini e Donne/ “È una grandissima scommessa”

Luca Daffrè e Alessandra Somensi, le prime parole dopo la scelta a Uomini e Donne

Il percorso di Luca Daffrè a Uomini e Donne si è concluso con una scelta inusuale, inaspettata. Il tronista ha scelto Alessandra Somensi dopo poche settimane di conoscenza, eppur convinto della sua decisione. Insieme, Alessandra e Luca hanno lasciato lo studio, per raccontare poi nei camerini le sensazioni dopo la scelta e alcuni retroscena che hanno portato a questo inatteso momento.

Alice Bologna dopo la scelta di Luca Daffrè a Uomini e Donne: "Ero preparata"/ "In camerino lui…"

Se per Alessandra la scelta è arrivata del tutto inaspettata, Luca aveva capito di voler approfondire la conoscenza con la corteggiatrice già da tempo. “La prima esterna, quando sei arrivata con il caschetto biondo… hai detto ‘faccio surf’ e lì mi hai conquistato“, ha ammesso il tronista alle telecamere di Witty.

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni puntata 10 maggio: la scelta di Luca

Luca Daffrè dopo la scelta: “Alessandra per me è una grande scommessa”

Nonostante il tempo per conoscersi sia stato poco, per Luca è bastato a fargli comprendere che Alessandra è la ragazza a lui più affine. Tuttavia, a lei ha chiarito: “Più che dire ‘mi hai stravolto’, dobbiamo capirlo fuori come stiamo. Per me questa è una grandissima scommessa. Io sentivo che dovevo farlo, perché avevo troppa voglia di conoscerti fuori. Sentivo che qua dentro non riuscivo più ad arrivare a te al 100%. Dentro hai un mondo talmente grande che qui sono riuscito a conoscerne solo una minima parte.”

Uomini e donne, Luca Daffré: chi é la scelta?/ Chiude il trono in camerino e..

Alessandra Somensi ha quindi rivelato di condividere queste sensazioni, confessando a Luca: “Mi fai venire caldo, mi fai venire il batticuore“. Ha perciò concluso, spiegando: “Quello che ci tenevo a fargli capire è che nel suo percorso doveva anche ascoltare il cuore, la testa e meno ‘l’amico in mezzo alle gambe’. Alla fine, secondo me, per quello che ho conosciuto di Luca, le altre ragazze magari non avevano il pacchetto completo. Io reputo di essere un pacchetto completo: possiamo fare tante cose insieme, abbiamo una passione, ci troviamo bene, parliamo, c’è complicità… Cosa vuoi di più?”











© RIPRODUZIONE RISERVATA