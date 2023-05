Luca Daffrè e Alessandra Somensi: pubblicate chat private/ Dopo uomini e Donne…

Luca Daffrè e Alessandra Somensi: chat private pubblicate dopo l’addio

La storia d’amore tra Luca Daffrè e Alessandra Somensi non solo non ha avuto il tempo di decollare, ma non è finita benissimo. Dopo l’annuncio con cui l’ex tronista di Uomini e Donne ha confermato l’addio alla corteggiatrice scelta al termine del suo percorso nel programma di Maria De Filippi, è arrivata la replica di Alessandra che, attraverso una serie di Instagram Stories, si è lasciata andare ad un durissimo sfogo. Tra i due è così cominciata una guerra mediatica fatta di botta e risposta.

Luca, infatti, ha pubblicato lo screenshot di una chat di Telegram di Alessandra con alcuni fan. “Mammamia non so come uscirne” ha scritto lei alle followers. “Quando una non sa come uscirne inizia a inventarsi le cagat3, se parlassi io!“, ha commentato mentre Alessandra, condividendo la stessa storia, ha aggiunto – “parla, sono tutta orecchie”.

Lo sfogo di Alessandra Somensi

Dopo la pubblicazione della chat, Alessandra Somensi ha pubblicato altri video sui social spiegando il significato della chat pubblicata da Luca Daffrè. “Quello era un gruppo Telegram nato durante il programma per darci supporto. Dopo che lui aveva pubblicato la storia a sfondo nero, erano arrivati tutti i messaggi tipo “oddio cos’è successo?” e simili, quindi ho iniziato ad argomentare. Quando poi ho visto che quell’altra gossippara aveva iniziato ad attaccarmi con questi screenshot infondati ho commentato: “Non so come uscirne“”. le parole di Alessandra.

La guerra mediatica tra i due sarà finita o si lasceranno andare ad ulteriori sfoghi nelle prossime ore? In attesa di scoprirlo, Luca ha deciso di mantenere il proprio profilo Instagram privato.













