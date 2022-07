Luca Daffrè e il presunto flirt con Sophie Codegoni/ “Ci siamo visti e sentiti…”

Luca Daffrè fa chiarezza sui flirt con Maria Laura de Vitis e Sophie Codegoni: “Tutto molto blando”

Luca Daffrè, recentemente impegnato all’Isola dei Famosi 2022, ha rilasciato una bella intervista al portale Fanpage.it, dove ha parlato del suo attuale rapporto con Maria Laura De Vitis e fatto chiarezza sul presunto flirt del passato con Sophie Codegoni. Per quanto riguarda l’ex gieffina, Luca Daffrè ha spiegato che i rumors partono da un fondo di verità, seppur molto blando. “Ci siamo visti e sentiti per qualche settimana ma una cosa molto leggera, siamo rimasti in buoni rapporti. C’è stato un avvicinamento ma è stata una cosa molto blanda”, ha ammesso l’ex naufrago, adesso a caccia del vero amore. Già perché nemmeno con Maria Laura De Vitis non è scattata la scintilla e i due a quanto pare sono rimasti solo amici.

Luca Daffrè: "Maria Laura De Vitis? Non può starmi accanto"/ "Le voglio bene, ma..."

Luca Daffrè: “Cerco l’amore, ma senza ossessione”

“Io ho una voglia matta di innamorarmi e trovare la persona giusta ma non la cerco con ossessione. Sono predisposto a trovare una persona che mi faccia battere il cuore ma so anche star bene da solo”, ha precisato l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi 2022. Luca Daffrè dunque dovrà pazientare ancora per trovare il vero amore. Per il momento i flirt con con Maria Laura de Vitis e Sophie Codegoni possono essere definitivamente archiviati. Oltretutto la Codegoni è ormai felicemente fidanzata, accanto ad Alessandro Basciano, conosciuto proprio nella casa del Grande Fratello VIP 6.

LEGGI ANCHE:

Edoardo Tavassi "Luca Daffrè e Maria Laura? Non ci sarà mai niente tra loro"/ "Non si rivedranno perché…"Maria Laura De Vitis e i retroscena dell'Isola/ "Ceretta non esiste", e sul ciclo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA