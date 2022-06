Luca Daffrè e Maria Laura De Vitis, la confessione spiazza tutti/ Prima della finale

Isola dei Famosi 2022: l’ultima prova ricompensa

Prima della finalissima dell’Isola dei Famosi 2022, lo spirito dell’Isola concede a Luca, Nick, Mercedesz, Carmen, Maria Laura e Nicolas la possibilità di vincere una ricompensa gustosa. Con le ultime energie, i finalisti riescono a pescare ciascuno un pesce portando a casa pollo con patate, frittata di cipolla, patatine fritte, anguria e dolce. Dopo aver mangiato, per i naufraghi, le sorprese non finiscono. Ogni finalista scrive su un foglio l’ultimo desiderio e, nel leggerlo, non manca la commozione e l’emozione per la conclusione di un’esperienza irripetibile che ciascuno porterà per sempre nel cuore.

Oltre a Nicolas Vaporidis, anche gli altri finalisti si lasciano andare a confessioni e ammissioni. “Sono entrata come Carmen Di Pietro ed esco come Carmela Tonto, il mio cognome e nome vero”, ammette Carmen che è pronta a tornare in Italia più consapevole delle proprie capacità. “I primi due giorni mi sono sentito molto disorientato e confuso, ma con il passare dei giorni ho trovato il modo di farmi comprendere dagli altri naufraghi”, dice Nick.

Anche Maria Laura De Vitis e Luca Daffrè hanno affidato alla pergamena i propri pensieri prima di tornare in Italia. “A volte sono stata la peggior nemica di me stessa… E non pensavo di avere un valore… Mi sono però accorta di non dover fingere ciò che non sono...”, ha ammesso per la prima volta la De Vitis. “Sono entrato con qualche paura e insicurezze, a volte sottovalutandomi, ma ho scoperto di avere delle forze che non pensavo di avere”, sono state le parole di Luca.

Infine, anche Luca Daffrè e ha sorpreso così: “Ho fame d’amore… Dell’amore della mia famiglia, dei miei amici e di un possibile futuro compagno e dell’amore verso me stessa…”.

