Luca Daffrè e Nicole Santinelli bocciati a Uomini e Donne?/ “Lei non la vedo presa…”

Il trono di Luca Daffrè a Uomini e Donne: top o flop?

Luca Daffrè è arrivato sul trono di Uomini e donne con la voglia di trovare l’amore. Sono tantissime le ragazze che hanno chiamato la redazione per poterlo corteggiare e, tra queste, tante hanno avuto un contatto con lui sui social prima del suo arrivo nel programma di Maria De Filippi. Tante esterne per Luca che, finora, non è ancora riuscito a trovare una donna da frequentare assiduamente. Come si concluderà, dunque, il trono di Luca? Riuscirà a trovare una ragazza? A commentare il trono di Daffrè è stata Tiziana che è uscita dal programma con Alberto.

“Luca? Che dire, bel ragazzo sicuramente e per ora si sta comportando egregiamente… Alessandra per ora la preferisco per la semplicità che ha”, ha detto Tiziana a Uomini e Donne Magazine. “Senza dubbio preferisco Luca, lo trovo genuino e interessato a trovare un amore. Lo vedrei bene con Alessandra, spero che i due possano uscire felicemente insieme”, ha aggiunto Alberto.

Alberto e Tiziana: il commento sul trono di Nicole Santinelli

Alberto e Tiziana che stanno vivendo una splendida storia d’amore hanno anche commentato il trono di Nicole Santinelli che, al momento, sta conoscendo Carlo Alberto e Andrea. “Qua posso dir poco… io sono dalla parte di Carlo Alberto a pelle, l’altro non convince per niente. Però una cosa la devo dire a Carlo Alberto: stai all’occhio, usa l’istinto sempre. In questo caso anche la testa e osservala in tutto e non pensare solo a come bacia e a quello che l’ormone ti ordina… “, le parole di Tiziana.

E Alberto ha aggiunto: “Nicole è una ragazza che non mi convince, non trasmette emozioni… a parer mio non so nemmeno se finirà il suo trono perché non ha fatto un bel percorso all’interno del programma e non la vedo presa da nessuno dei due. Questa è una mia semplice opinione!”.

