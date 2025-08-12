Luca Daffrè: nuovo amore in vista? Dopo Alessandra e Bianca, l’ex tronista avvistato al Papeete con l’influencer famosissima!

Luca Daffrè è di nuovo fidanzato? L’ex tronista di Uomini e Donne potrebbe avere una compagna al suo fianco dopo la fine della relazione con Alessandra Somensi. Ma andiamo subito a scoprire cosa dicono le indiscrezioni social a riguardo. L’ex concorrente de l’Isola dei Famosi ha sempre fatto parlare di sè soprattutto per le sue storie d’amore con alcune vip. Inizialmente, Luca Daffrè si era fatto conoscere dal pubblico per aver corteggiato Angela Nasti quando quest’ultima era sul trono.

Poi è piaciuto molto alla redazione e a Maria De Filippi che gli ha regalato un posto da tronista. Qui, si era innamorato di Alessandra Somensi, e anche se la loro storia andava a gonfie vele, dopo poco hanno annunciato la rottura. A Uomini e Donne sembravano essere fatti l’uno per l’altra, ma fuori dal programma si sa, la realtà è sempre più dura e la scelta è stata quella di interrompere la frequentazione. I due non si sono lasciati bene: Luca Daffrè e la corteggiatrice hanno continuato a lanciarsi varie frecciate nel corso del tempo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Rinaldi (@martina.rinaldii)

Luca Daffrè innamorato di Martina Rinaldi? La segnalazione a Deianira Marzano

Dopo la fine della relazione con Alessandra Somensi, ecco che Luca Daffrè ha ritrovato l’amore. Si trattava di Bianca Andrade De Silva, influencer originaria di Rio de Janeiro e famosissima sui social. I due hanno iniziato a frequentarsi da marzo 2025 e da lì il loro amore ha preso il volo: sui social abbiamo visto una serie di foto piene di passione, e i fan avrebbero giurato che sarebbe durata per sempre. Si sbagliavano! I due hanno annunciato la rottura dopo un anno. Ma quindi, chi è la nuova fidanzata di Luca Daffrè di cui si parla in queste ore? Al suo fianco c’è Martina Rinaldi, anche lei influencer molto conosciuta sui social.

A segnalare questo nuovo amore è stata un’utente a Deianira Marzano: “Ciao Deia non so se ti può servire ma stasera al Papeete Beach di Milano Marittima c’era LUCA DAFFRÉ che si baciava con una ragazza, lei si chiama MARTINA RINALDI“. Attenzione però, i due non hanno ancora confermato di essere fidanzati! Sarà solo un flirt estivo o l’inizio di una relazione importante?