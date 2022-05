Luca Daffrè infiamma i social/ Deianira Marzano lo sbugiarda e rivela…

Luca Daffrè ha litigato con Ignazio Moser? Il retroscena di Deianira Marzano

Luca Daffrè ha conquistato il pubblico femminile dell’Isola dei Famosi. Appena ha messo piede a Cayo Cochinos il giovane è diventato il preferito delle naufraghe. Luca ha stregato in particolare Mecedesz Henger che è buttata a capofitto nella conoscenza del nuovo naufrago archiviando il flirt con Edoardo Tavassi. C’è però chi ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Il suo manager Andrea Di Carlo ha infatti attaccato il giovane definendolo scroccone e morto di fama: “Ciao Luca come stai? Ho notato con piacere che dopo avermi fatto spendere tempo, soldi ed energie ti sei permesso di dire alla redazione che manco mi conoscevi. Bizzarro che sei venuto due volte a spese del sottoscritto a fare i provini del Grande Fratello, bizzarro che io sul mio cell abbia tre video che mi hai girato dove ti presenti e ti racconti e bizzarro come le tue doti di scorrettezza, slealtà e mancanza di carattere siano sfuggite alla redazione. Mi riservo di usare i tuoi video e le nostre conversazioni nelle opportune sedi, o magari visto che ora va tanto di moda le uso sui social, ti chiedo altresì di tramite la mia segretaria ridarmi i soldi del biglietto che ti ho pagato per scendere a Roma, magari puoi farti ridare il tutto dalla tua fantomatica agente. Tanto mi era dovuto, scusami ma sono stufo della gente morta di fama come te che occupa il mio tempo e le mie energie”.

Luca Daffrè, Isola dei Famosi/ Perchè ha quel cervo tatuato al centro del petto?

Non sappiamo cosa sia successo tra di loro ma probabilmente al ritorno in Italia del ragazzo ne sapremo qualcosa in più. Anche Deianira Marzano, famosa influencer ed esperta di gossip, ha raccontato che il modello ha “fatto il giro delle 7 parrocchie” tra le agenzie, passando per Cristina Lodi, Benegas, Pacifico e in tutte si è mostrato scorretto. Il naufrago avrebbe discusso anche con Ignazio Moser e i due si sarebbero allontanati proprio per il comportamento di Daffrè.

Luca Daffrè/ Mercedesz Henger lo punta ed Edoardo Tavassi si altera, geloso?

Luca Daffrè accusa Marco Maccarini: “Sei poco collaborativo…”

Luca Daffrè è sbarcato in Honduras da poco più di una settimana e, dopo qualche giorno in infermeria, torna su Playa Rinovada. I compagni lo aggiornano su quanto accaduto, focalizzandosi sulla questione Marco Maccarini. Luca condivide l’idea del gruppo poiché anche secondo lui il conduttore non ha un atteggiamento collaborativo ed è poco corretto con gli altri. Inoltre, Roger gli confessa che Marco aveva provato ad allearsi con lui ed Estefania per osteggiare i più forti del gruppo. Luca decide di affrontare Marco Maccarini, ponendosi come mediatore tra le due parti. Il modello invita il conduttore a essere meno permaloso poiché i naufraghi sono in Honduras da due mesi e sanno come gestire diverse cose. Marco Maccarini sembra però non voler sentire e non ha nessuna intenzione di reinserirsi nel gruppo.

Luca Daffrè, Isola dei famosi/ Mercedesz Henger sempre più intrigata dal tentatore

Luca torna dagli altri e racconta come sono andate le cose. Marco interviene poiché vuole mettere fine alla polemica una volta per tutte. Il conduttore vuole far valere le sue ragioni, ma i naufraghi sono molto coesi e cercano di fargli capire che comportandosi così non lo accetteranno mai. La discussione non porta a nulla poiché Maccarini vuole viversi a pieno questa esperienza ed è convinto che i compagni vogliano farlo fuori a tutti i costi. Durante le nomination Luca dà il suo voto a Nik e non riceve nessuna nomination dai compagni, continuando la sua partecipazione all’Isola dei Famosi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA