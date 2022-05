Luca Daffrè, Isola dei famosi/ Mercedesz Henger sempre più intrigata dal tentatore

Luca Daffrè già protagonista all’Isola dei Famosi 2022

Luca Daffrè subito protagonista all’Isola dei Famosi 2022. L’arrivo del nuovo concorrente non ha lasciato indifferenti le naufraghe, che hanno accolto con grande simpatia e calore l’ex tentatore. In pochi giorni, Luca, ha conquistato buona parte dal pubblico femminile, ma anche e soprattutto le presenze femminili in Honduras. Coi suoi capelli arruffati, i suoi tatuaggi e il suo modo di fare, ha portato freschezza e aria di novità sull’isola, dove i concorrenti cominciavano a sentire un po’ il peso della monotonia.

Con Luca Daffrè le cose sono leggermente cambiate. Mercedesz Henger si è subito interessata a lui ed in men che non si dica ha archiviato il flirt platonico con Edoardo Tavassi, a cui onestamente avevano creduto in pochi. La figlia di Eva Henger, dunque, ha deciso di dedicare tutte le sue attenzioni al nuovo naufrago, ma a quanto pare non è l’unica ad averlo fatto.

Luca Daffrè, tutte pazze per l’ex tentatore

In linea generale l’ex tentatore sembra aver riscosso un consenso totale sull’isola. Va detto, però, che è arrivato da troppo poco tempo per tirare le somme. Certo è che se il buongiorno si vede dal mattino, Daffrè è già a buon punto. Dopo alcuni giorni dal suo sbarco nel reality di Ilary Blasi, l’entusiasmo è alto. Sul web sono tutti curiosi di capire come evolverà l’amicizia con Mercedesz, ora che la giovane influencer si è attirata le antipatie di quella parte di pubblico che, ormai, sperava di vederla progredire con Edoardo Tavassi.

