Luca Daffrè, Isola dei Famosi/ Perchè ha quel cervo tatuato al centro del petto?

Luca Daffrè si sta facendo sempre più conoscere a L’Isola dei Famosi 2022 col pubblico che però continua a farsi una domanda precisa fin dal suo primo approdo in Honduras. Perché il giovane ragazzo ha tatuato al centro del petto un grande cervo? Non è la prima volta che questo crea scalpore tanto che durante una delle sue apparizioni a Uomini & Donne l’eccentrica Tina Cipollari gli chiese di mostrarlo a tutti. A dire il vero Luca non ha mai dato una spiegazione precisa per quel tatuaggio, ma sono molte le ipotesi. Questo perché il cervo è un animale che simboleggia la nobiltà d’animo e il coraggio. Sicuramente questi valori sono al centro della vita del ragazzo come abbiamo anche potuto apprezzare durante questi pochi giorni in Honduras. Attenzione a pensare che quelle corna disegnate sul petto non abbiano suscitato anche qualche battuta di troppo come quando è stato protagonista a Temptation Island.

Luca Daffrè si è già ambientato a L’Isola dei Famosi

Luca Daffrè è arrivato in Honduras per L’Isola dei Famosi da pochi giorni, insieme a Pamela Petrarolo, Gennaro Auletto e Marco Maccarini. Il ragazzo si è già ben inserito nel gruppo dei naufraghi che sono a Playa Rinovada da più di due mesi. Nel corso di questi giorni, ha iniziato a legare con Maria Laura, con cui ha commentato la storia d’amore tra Roger ed Estefania, dimostrando un atteggiamento critico verso ambo i modelli. Per entrambi, i due hanno inscenato questa relazione solo per fini strategici e di gioco. Inoltre si è fatto ben volere da Carmen, a cui ha fatto un massaggio rigenerante e ha chiarito con Pamela, che la puntata scorsa, avendo prevalso sui nuovi arrivati, aveva mandato al televoto Luca.

L’immunità

Nel corso delle nomination della serata de L’Isola dei Famosi Luca Daffrè, Estefania Bernal, Marco Maccarini e Pamela Petrarolo sono immuni poiché hanno vinto la prova immunità. Invece Carmen, Nicolas, Edoardo, Lory, Maria Laura e Roger possono essere votati. Maria Laura è la più votata del gruppo. Spetta al leader Luca decidere chi mandare al televoto con l’ex pupa. Nonostante si siano chiariti, Luca sceglie Roger. Venerdì 26 maggio si saprà l’esito del televoto: saranno Roger o Maria Laura ad abbandonare il gioco? Nel frattempo Luca prosegue il suo percorso godendosi i privilegi dati dall’immunità.

