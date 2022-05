Luca Daffrè/ Mercedesz Henger lo punta ed Edoardo Tavassi si altera, geloso?

Luca Daffrè, nuovo concorrente de L’Isola dei Famosi 2022, ha creato anche del malumore con il suo arrivo in Honduras. Il ragazzo infatti è diventato il nuovo “obiettivo” di Mercedesz Henger che per questo ha fatto alterare Edoardo Tavassi. Quest’ultimo si è sentito subito rimpiazzato dopo che a lungo avevano flirtato e sembravano davvero vicini. Subito però Mercedesz ha dimostrato interesse per l’ex corteggiatore di Uomini&Donne cercando di entrarci subito in confidenza. La giovane Henger ha specificato: “Prima del vostro arrivo (riferendosi ai nuovi naufraghi ndr) era tutto diverso“. Luca non ha tardato a prendere la palla al balzo specificando: “Se sei tu l’interessata mi fa anche piacere che me lo racconti”. Edoardo invece ha specificato: “Sono stato rimpiazzato subito. Il tempo di recupero è un’ora. Stava già parlando con i nuovi. L’amore dura, mi diceva, poi in un’ora ti innamori di un altro. Per la parte sentimentale lei sta a posto. Prima piangeva con me al tramonto e ora…”.

Luca Daffrè, ecco come ha rotto gli equilibri a L’Isola dei Famosi 2022

Luca Daffrè ha rotto gli equilibri, già precari, a l’Isola dei Famosi 2022. Recentemente, infatti, è comparso sull’isola, ex tentatore che in breve tempo si è guadagnato subito l’attenzione del pubblico femminile, arrivando anche a scombussolare le idee alle concorrenti donne presenti già sull’isola. Una scelta sicuramente interessante quella della produzione, che ha proposto questa new entry per dare nuova linfa al programma; i naufraghi, infatti, stavano cadendo in una monotonia eccessiva. L’accoglienza del pubblico, oltre ad essere stata decisamente entusiastica, è stata anche accompagnata da una serie di critiche più o meno forti, soprattutto indirizzate alla concorrente Mercedesz Henger: questa, infatti, aveva in corso un flirt con Edoardo Tavassi, storia che a quanto pare non avrà nessun seguito perché la modella ungherese attualmente sta provando un interesse più forte nei confronti dell’ex tentatore, suscitando così la curiosità e la rabbia del pubblico, che hanno intravisto in questo suo atteggiamento un fondo di incoerenza decisamente pronunciato.

Ecco perché è il concorrente più neutro di tutti

Allo stato attuale Luca Daffrè risulta essere il concorrente più neutro di tutti: la produzione del programma, infatti, sembra che lo abbia inserito nell’intreccio narrativo solo per creare un minimo di effervescenza in grado di ribaltare le circostanze attualmente delineate. Sarà interessante vedere se Luca Daffrè troverà uno spazio maggiore nell’ambito delle relazioni con gli altri concorrenti o se si limiterà a giocare il ruolo di mina vagante. L’unica notizia certa è che l’ex tentatore Luca Daffrè non vuole minimamente ricoprire solo il ruolo di ”disturbatore”, ma è intenzionato piuttosto ad essere parte integrante di questa edizione dell’isola dei famosi e vuole quanto più possibile arrivare in finale, vincendo e trionfando su tutti gli altri. Il suo stato attuale è quello di uomo single che creerà scompiglio tra i naufraghi, attirandosi sicuramente delle antipatie da parte del pubblico maschile. Tuttavia, contrariamente a quanto si possa pensare, non è ancora possibile fare delle vere e proprie previsioni su quella che è la permanenza dell’ex tentatore Luca Daffrè sull’isola honduregna: questo perché, oggettivamente, il nuovo naufrago si trova da relativamente poco sull’isola, motivo per il quale ancora non ha avuto modo di tessere nessun rapporto durevole, né di creare uno scompiglio che fosse definitivo. Bisognerà vedere quali saranno gli sviluppi relativi l’ex tentatore.

