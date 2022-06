Luca Daffrè punito all’Isola dei Famosi “Non sei più il leader”/ “Hai trasgredito le regole”

Luca Daffrè non è più leader all’Isola dei Famosi 2022: ecco perché

All’Isola dei Famosi 2022 è arrivato un doppio provvedimento disciplinare. Oltre ad essere stati puniti tutti i naufraghi, colpevoli e non, per l’aver mangiato la pizza seppur proibito dalle regole, un’altra punizione è arrivata mirata solo a Luca Daffrè. Il naufrago è stato tra quelli che hanno passato di nascosto la pizza a Maria Laura De Vitis, Estefania Bernal e Carmen Di Pietro, cosa che non è sfuggita alle telecamere dell’Isola. Ecco perché arriva un comunicato mirato proprio a Daffrè: il naufrago non è più il leader del gruppo.

Luca Daffrè infiamma i social/ Deianira Marzano lo sbugiarda e rivela…

“Lo spirito dell’Isola ha l’occhio lungo. Tu Luca, passando del cibo alle tue compagne, hai trasgredito le regole, per questo motivo lo spirito dell’Isola ha deciso di toglierti il ruolo da leader”, legge Maria Laura, annunciando dunque la decisione presa dalla produzione ai danni del concorrente.

Luca Daffrè, Isola dei Famosi/ Perchè ha quel cervo tatuato al centro del petto?

Luca Daffrè, provvedimento disciplinare all’Isola dei Famosi: la reazione

Luca Daffrè non è più il leader del gruppo all’Isola dei Famosi 2022. Il naufrago aveva conquistato l’ambita collana dopo una prova di forza e resistenza ma tutto è stato annullato quando ha deciso di trasgredire le regole. Il naufrago, però, non se ne dice pentito e anzi, in confessionale, ammette di aver agito per il bene delle sue compagne d’avventura.

“Non è stato trasgredire una regola, io l’ho fatto per una situazione di umanità, – ammette Daffrè parlando con i compagni – ho visto delle persone in difficoltà e mi sentivo di dare un pezzo di quello che mi avanzava alle persone che avevano fame, punto!” E in confessionale aggiunge “Non me ne posso pentire e accetto ogni decisione”.

Luca Daffrè/ Mercedesz Henger lo punta ed Edoardo Tavassi si altera, geloso?

© RIPRODUZIONE RISERVATA