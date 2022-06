Luca Daffrè ‘scarica’ Carmen Di Pietro per Maria Laura De Vitis, sarà amore?/ Ma lei già lo “tradisce” per…

Maria Laura De Vitis e Luca Daffrè sono sempre più complici a L’Isola dei Famosi 2022. Dopo il bacio con Alessandro Iannoni, la vincitrice de La Pupa e il Secchione Show ha puntato l’ex corteggiatore di Uomini e Donne. Tra i due nel corso delle settimane è nato un interesse che prosegue a gonfie vele e nessuno dei due lo nasconde. Proprio la naufraga rivela: “di sicuro il nostro rapporto è molto migliorato , in crescita, siamo sempre più complici”. Tra loro però c’è anche una terza “incomoda”: si tratta di Camen Di Pietro “sedotta e abbandonata” dal modello.

Maria Laura De Vitis/ Finale a rischio dopo parole su Mercedesz? “Con Edoardo…”

Vladimir Luxuria dallo studio ha un consiglio per Luca: “se vuoi regalare qualcosa a Maria Laura regalale un diamante che di una stella morta non sa che farsene”. Non solo, l’opinionista rivolgendosi a Maria Laura le domanda: “ma sono curiosa ‘ sono giorni che mi chiedo: Maria Laura hai sognato Luca ma non vuoi raccontare cosa hai sognato?”.

Maria Laura De Vitis attacca Mercedesz "è stata fuori luogo"/ Estefania insinua il dubbio...

Maria Laura De Vitis e il sogno su Luca Daffrè

Maria Laura De Vitis non si tira indietro, anzi senza problemi rivela il sogno fatto su Luca Daffrè a L’Isola dei Famosi 2022. “Ho sognato che eravamo usciti dall’isola ed eravamo in camere d’hotel e mi sentivo bussare al vetro del balcone e c’era lui. Questo è il sogno” – dice la la vincitrice de La Pupa e il Secchione Show.

Non solo, poi la De Vitis parlando proprio di Luca precisa: “è una bellissima conoscenza che voglio continuare fuori e spero che lui sia d’accordo”. Per l’ex corteggiatore però è arrivato il momento di una scelta difficile: dare un bacio alla sua preferita. Il naufrago allora bacia Maria Laura. Allora Vladimir dallo studio domanda alla naufraga: “tra vincere la finale dell’isola e Luca chi vorresti? Lui ancora devo conoscerlo, non ti nascondi che vorrei la finale. Non voglio essere ipocrita, ora come ora sono in gioco”.

Maria Laura De Vitis e Luca Daffrè sempre più vicini/ La promessa dopo L'Isola: "A Milano…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA