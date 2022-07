Luca Daffrè “Sophie Codegoni? Solo una frequentazione”/ “Dopo l’Isola il GF Vip…”

Luca Daffrè e l’esperienza all’Isola dei Famosi 2022

Entrato in corsa all’Isola dei Famosi 2022, a sorpresa Luca Daffrè si è guadagnato il secondo posto arrivando alle spalle del vincitore Nicolas Vaporidis. L’ex naufrago ha fatto un bilancio della sua esperienza in una intervista a SuperGuidaTv svelando: “Quando ho ricevuto la proposta non ho esitato un secondo”. Nel corso dell’intervista ha svelato anche perché avrebbe deciso di fare il reality: “Ho fatto l’isola per far vedere chi sono. Mostrare che oltre al bel viso, che uno nota subito, c’è dell’altro”. E se la sua paura era quella di non riuscire a creare dei rapporti, alla fine è stato smentito da se stesso.

Luca Daffrè asfalta Lory Del Santo/ "La più falsa! Pensava di comprarmi..."

Luca Daffrè, al suo primo reality, ha svelato che per lui giungere in finale aveva già rappresentato una vittoria ma era conscio che avrebbe vinto Nicolas: “è una vittoria meritata”, ha ammesso. Chiarito che con Carmen Di Pietro ha voluto solo scherzare con la storia del ‘toy boy’, Daffrè ha spiegato il suo allontanamento da Maria Laura De Vitis nell’ultima settimana: “ho visto degli atteggiamenti che non mi piacevano come quelli con Mercedesz. Lei non è il mio genere di ragazza, rimane una grande amicizia ma non penso di andare oltre”, ha chiarito.

Luca Daffrè e il presunto flirt con Sophie Codegoni/ "Ci siamo visti e sentiti..."

Cosa c’è stato tra Luca Daffrè e Sophie Codegoni?

Nel corso della sua intervista, Luca Daffrè ha anche chiarito il suo rapporto con Sophie Codegoni: “è stata solo una frequentazione tra due ragazzi, un avvicinamento per qualche settimana, la nostra non era una relazione”, ha spiegato. Oggi, ha ammesso “siamo molto amici”. Dopo Temptation Island, Uomini e Donne e l’Isola dei Famosi, potrebbe esserci anche il Grande Fratello Vip nel suo futuro? “Il GFVip lo farei, l’ho sempre guardato, mi piace. L’isola è sicuramente il programma che fa per me, l’unico rimpianto è non averla fatta dall’inizio. Il GF mi piacerebbe molto. Io poi devo molto a Maria De Filippi per la possibilità che mi ha dato”, ha commentato.

Luca Daffrè: "Maria Laura De Vitis? Non può starmi accanto"/ "Le voglio bene, ma..."

Ed a proposito della celebre conduttrice, ha svelato che persona è realmente: “Beh dietro le quinte la vedi poco, io le sarò per sempre grato per le opportunità che mi ha dato. Lei ha un carisma incredibile, io ascoltavo le sue parole, i suoi consigli, sai come se ti parlasse una persona di cui ti fidi. Ho un bellissimo ricordo di quel periodo”. Adesso, ha chiosato, in ambito amoroso ha voglia di innamorarsi e trovare la persona in grado di fargli battere il cuore ma, anticipa, non è uno che si accontenta facilmente!

© RIPRODUZIONE RISERVATA