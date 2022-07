Luca Daffrè “Sull’Isola ho cercato di nasconderlo”/ “Indossavo una maschera per…”

Luca Daffrè: “Sull’Isola volevo nascondere un parte di me”

Luca Daffrè è sbarcato a Cayo Cochinos al 57esimo giorno dell’Isola dei Famosi 2022 insieme a Gennaro Auletto, Marco Maccarini e Pamela Petrarolo. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne si è messo fin da subito in gioco e dopo aver vinto numerose prove leader è riuscito a conquistare un posto in finale e classificarsi secondo, battuto solo dal vincitore Nicolas Vaporidis. Sull’Isola Luca ha mostrato anche il suo lato più sensibile: “Quando sono entrato volevo apparire forte, sicuro di me, volevo nascondere le mie insicurezze. Ho cercato di nasconderlo, sì questo mio lato. Ho capito di sbagliare. E allora ho fatto cadere la maschera e ho fatto emergere la mia parte emotiva”, ha dichiarato a Diva e Donna. Durante la sua permanenza in Honduras, il giovane trentino ha capito tante cose: “Ho capito che devo dedicarmi di più a mia mamma, ho compreso quanto sia importante per me trascorrere tanto tempo con lei”.

Luca Daffrè, perché si è tatuato un cervo sul petto?/ "Me ne sono pentito, ecco cosa significa"

Luca Daffrè: “La cosa che mi è mancata di più…”

All’Isola dei famosi 2022 Luca Daffrè è rimasto meno di 50 giorni ma ha perso 12 chili. Le prime settimane sono state le più dure perché non è facile abituarsi a quella condizione di fame, Luca ha anche avuto i crampi dalla fame di notte. Ma il modello trentino ha sentito molto la mancanza di altri confort, come il bagno: “È quella la cosa che più mi è mancata: il bagno, fare una doccia con acqua e bagnoschiuma, quando sono uscito ho fatto otto docce di seguito. Quando si va all’isola si pensa solo alla fame e non agli altri confort che ti mancheranno”, ha detto a SuperGuida Tv. Inoltre ha svelato di avere avuto un breve flirt con Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del GF Vip 6: “È stata solo una frequentazione tra due ragazzi, un avvicinamento per qualche settimana, la nostra non era una relazione. Oggi siamo molto amici”.

