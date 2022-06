Luca Daffrè, “toy boy di Carmen Di Pietro”?/ L’ex Ued le apre il cuore, lei pensa al “Topolino”

Luca Daffrè si confida con Carmen Di Pietro: “Mi avevi detto che…”

Luca Daffrè e Carmen Di Pietro sono sempre più vicini. La naufraga dell’Isola dei Famosi ha puntato da un po’ di giorni il naufrago chiedendogli anche se voleva farle da toy boy. Luca ha risposto ironicamente che si poteva provare. Nelle scorse ore, Luca Daffrè si è lasciato andare a delle confidenze con Carmen di Pietro e in un clima ironico gli ha chiesto: “Scusa ma vengo io a Roma o tu a Milano? Come facciamo?”, ha chiesto. Carmen a quel punto ha risposto: “Un po’ vengo io e un po’ vieni tu”. Luca Daffrè ha poi spiegato di trascorrere poco tempo a Roma: “Ci vengo raramente perché non ho tanti amici a Roma”. Carmen però sottolinea come ora il ragazzo potrebbe cambiare idea visto che lei abita a Roma. Luca Daffrè ha poi rivelato un suo hobby. Il ragazzo si esibisce nei locali e Carmen interessata al discorso chiede: “Tu suoni?”. Luca le risponde: “Faccio il dj e per questo ti avevo detto che mi piacerebbe lavorare in radio. Mi manca tantissimo suonare e andare nelle discoteche a far divertire la gente”.

Carmen è incuriosita da Luca e inizia a volerne sapere di più: “Mi devi raccontare più cose di te”. Luca dice di aver scoperto subito da giovane l’indipendenza: “A 18 anni sono partito e sono andato in Australia”. Poi le mostra il primo tatuaggio che ha fatto e in cui appare disegnato un canguro. Mentre Luca si racconta, Carmen appare pensierosa e poi esclama: “Mentre tu ti raccontavi io stavo pensando all’ultimo libro che avevo letto. Topolino”. Luca la guarda e poi sbotta: “Mi avevi detto che mi volevi conoscere e io mi stavo aprendo. Tu invece pensavi a Topolino”. Un siparietto divertente che ha conquistato il web.

Non sempre è necessario essere personalità già abbastanza note per eccellere in una competizione televisiva come quella offerta da L’isola dei famosi. Un esempio lampante nel corso di questa edizione è senza dubbio Luca Daffrè; lo sportivo è sicuramente tra i volti meno noti tra quelli rimasti in corsa per la finale, ma le sue doti dal punto di vista della cooperazione e la sua capacità di sapersi comportare dal punto di vista televisivo, si sono rivelate scelte fondamentali al fine di guadagnarsi buone possibilità di raggiungere la finale ormai vicina. Nel corso dell’ultima puntata del programma, andata in onda lo scorso lunedì 6 giugno, sono stati diversi i momenti che hanno visto l’ex nuotatore mettersi in mostra. In particolare, in linea con le doti dimostrate fin ora nel corso del suo cammino, è riuscito principalmente ad eccellere nel corso della prova leader. Una volta ottenuta la vittoria ha ricevuto un caloroso applauso dai compagni e dallo studio, ottenendo così l’onere e l’onore di mandare una persona direttamente al televoto.

Per quell’occasione ha clamorosamente fatto il nome di Estefania; a spezzare lo scetticismo iniziale ci ha pensato proprio Daffrè offrendo la sua motivazione. Il ragazzo ha infatti specificato di non avere nulla contro la ragazza e di aver ragionato unicamente andando per esclusione. Dopo non poche settimane alle prese con le dinamiche e le fatiche che caratterizzano questo reality, Luca risulta tra i concorrenti più seguiti e amati di questa edizione. Come si evince dai vari canali social sembra infatti avere un grande seguito confermato dai tantissimi commenti positivi in suo favore. Le possibilità che riesca quindi a ritagliarsi un posto per la finale che si avvicina sono decisamente molto alte. Nella prossima puntata sarà fondamentale capire quali saranno le dinamiche e gli scenari che separano Luca dalla possibilità di accedere alla finale.











