Luca Daffré/ Uomini e Donne, dubbi su Angela Nasti e la scelta: “Mi piace ma…”

Per molti, Luca Daffré sarà la scelta di Angela Nasti. Eppure il corteggiatore di Uomini e Donne ammette di avere molti dubbi in merito a quello che sarà il suo futuro con lei. “Ovviamente mi insegue il pensiero che le cose non vadano per il verso giusto, anzi ne sono convinto. – ammette Luca in un’intervista recentemente rilasciata al Magazine di Uomini e Donne – lo e Angela abbiamo fatto un percorso intenso in cui ho investito me stesso e non potrei immaginare un finale diverso da quello che ci vede uscire insieme.” Luca Daffré ammette di essere molto preso dalla bella tronista napoletana: “Ci ho messo passione, sentimento e ho voluto mostrarmi per come sono. All’apparenza sembro pacato, ma se c’è da dire qualcosa non mi tiro indietro.” Nonostante l’interesse, Luca confessa di avere comunque dei dubbi.

LUCA DAFFRÈ: “HO PENSATO DI LASCIARE IL PROGRAMMA”

Luca Daffré è molto preso da Angela Nasti che a breve farà la sua scelta a Uomini e Donne. Tuttavia è dubbioso a causa di alcuni atteggiamenti della tronista che lo hanno anche portato a pensare di abbandonare il programma: “Sono una persona che, senza un valido motivo, non lotta. In tanti hanno puntato il dito contro di me, dicendo che ero lì solo per il contesto e, invece, l’unica cosa che guardavo era lei.” Luca ammette di aver pensato di lasciare tutto ma a fermarlo è stato il forte interesse per Angela: “Ero realmente pronto a lasciare tutto, ma poi vederla venirmi incontro e mettere da parte l’orgoglio mi ha dato una ragione per riprovarci.” . Solo pochi giorni dividono Angela Nasti dalla scelta: sarà proprio Luca oppure la tronista stupirà tutti scegliendo Alessio?

© RIPRODUZIONE RISERVATA