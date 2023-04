Luca Daffrè, Uomini e Donne/ Maria De Filippi lo punge: “Su Instagram hai fatto…”

Luca Daffrè elimina Carmen a Uomini e Donne

Il trono di Luca Daffrè fatica a decollare. Il tronista non è riuscito ancora a trovare una ragazza sulla quale concentrare le sue attenzioni e, nel corso della puntata di Uomini e Donne del 20 aprile, decide di eliminare Carmen con cui ammette di non essersi trovato bene in esterna. Al centro dello studio, il tronista afferma di essersi sentito al centro di un interrogatorio e di non aver trovato con Carmen quel feeling che spera di avere immediatamente con le sue corteggiatrici. Carmen, però, non ci sta e passa al contrattacco.

Uomini e donne, Luca Daffré: dal passato torna Valentina/ Che succede al trono?

La ragazza, infatti, lo definisce “un bambolotto vuoto” accusandolo di non avere argomenti. Luca incassa e per evitare una vera e propria discussione tra i due, Maria De Filippi interviene chiedendo al tronista cosa voglia fare. Luca conferma di volerla eliminare e la stessa Carmen ammette di voler andare via.

Alessia Spagnuolo attacca Luca Daffrè dopo Uomini e Donne/ "Costruito, sembra reciti. Ecco chi sceglierà"

Luca Daffrè e la frecciatina di Maria De Filippi

Maria De Filippi, poi, annuncia la presenza di una nuova corteggiatrice. Si chiama Camilla e la conduttrice svela che si tratta di una vecchia conoscenza di Luca. Il tronista spiega di aver avuto già modo di conoscere Camilla sui social e la ragazza conferma. Sia Camilla che Luca, poi, spiegano che, pur avendo provato entrambi interesse l’uno per l’altra, non hanno mai avuto la possibilità di incontrarsi. Dopo il racconto, arriva la frecciatina di Maria De Filippi.

“Un po’ di conoscenze su Instagram in questi anni le hai fatte. Per correttezza nei confronti loro va detto che con lei c’è un precedente”, afferma Maria spiegando che è giusto che le altre ragazze conoscano il precedente che ha con Camilla.

Uomini e donne, Luca Daffré elimina Alessia/ La scelta per l'amico

© RIPRODUZIONE RISERVATA