Luca Daffrè, Uomini e Donne/ Rifiuta il bacio con Camilla, ma non con Alessandra

Luca Daffrè e le esterne con Camilla e Alessandra

Per Luca Daffrè è finalmente arrivato il primo bacio. Nella puntata di Uomini e Donne del 4 maggio, il tronista rivive le emozioni provate in esterna con Camilla, la ragazza che aveva già conosciuto su Instagram. In esterna, il tronista e la corteggiatrice si avvicinano molto e sfiorano il bacio. Bacio che, però, Luca rifiuta perchè non vuole baciare semplicemente perchè ha un’attrazione fisica. Il bacio, così, arriva con Alessandra, la corteggiatrice che sta conoscendo a fondo e con cui sta creando un rapporto profondo e di vera conoscenza.

Durante un’esterna semplice, il bacio arriva in modo naturale e le emozioni sono tutte visibili sul viso di Alessandra che, in studio, conferma di aver provato una forte emozione nel momento in cui il bacio, voluto da entrambi, è arrivato. Maria De Filippi, così, chiede a Luca se è più attratto da Camilla o da Alessandra e la risposta del tronista spiazza.

Luca Daffrè: “Ecco da chi sono più attratto tra Alessandra e Camilla”

Luca Daffrè spiega di essere più attratto fisicamente da Camilla perchè rappresenta il prototipo di ragazza che ha sempre frequentato. Motivo per cui accettando di partecipare a Uomini e Donne ha deciso di non cedere all’attrazione fisica ma di cercare anche l’intesa mentale per poter costruire una storia importante. “Io fuori da qua ho sempre frequentato ragazze come Camilla, ma proprio per questo sono venuto qui. Sto facendo un lavoro su me stesso e voglio trovare una ragazza diversa da quelle che ho sempre frequentato”, spiega Luca.

Un discorso, quello del tronista, che viene molto apprezzato da Gianni Sperti convinto che Luca stia dando vita ad un trono ricco di contenuti in cui le esterne sono di vera conoscenza.











