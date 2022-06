Luca Daffrè zittito da Lory Del Santo/ “Non mi hai mai ascoltato e parli…”

Luca Daffrè alza la voce con Lory Del Santo: “Stai esagerando…”

Scintille all’Isola dei Famosi tra Lory Del Santo e Luca Daffrè. La naufraga ha fatto notare a Luca di non aver avuto mai la possibilità di dire la sua: “Da te non ascolto più niente. Mi sei venuto sempre contro, non mi hai mai ascoltato, parli solo tu e sopra le persone. Se mi accusi di qualcosa mi dai la possibilità di dire una mia opinione? Non me l’hai mai data”. Luca Daffrè si è sentito raggirato da Lory Del Santo e gli ha detto: “Mi hai ripetuto più volte :spero che tu diventi leader e ora non va più bene che lo sono diventato”. Lory Del Santo fa notare che non è dipeso da una sua scelta essere nominato leader e ammette: “Io ho detto che avevi le caratteristiche come Gennaro per diventare leader. Quando parli alle spalle cerca di dire la verità”.

Lory Del Santo aveva infatti votato Gennaro Auletto e attacca Luca: “Non mistificare la realtà perché vuoi che tutti ti vogliano bene”. Luca Daffrè viene zittito da Lory Del Santo che continua a ribadire di ave scelto Gennaro Auletto e aggiunge: “Sei il primo leader destituito dallo Spirito dell’Isola. Avrà fatto un conto delle cose sbagliate che hai fatto”. Lory Del Santo alza la voce e dice: “Non ti permetto di penalizzarmi per una scelta che lo spirito dell’Isola mi autorizzava a fare”. Luca Daffrè cerca di prendere la parola ma invano. Il clima diventa teso e volano parolacce. Luca Daffrè sbotta: “Lory stai esagerando”. Lory Del Santo è convinta che Luca abbia avuto un trattamento di favore nei confronti di alcun naufraghi da quando è diventato leader.

Nella scelta del leader, Luca Daffrè finisce allo spareggio con Gennaro e Marialaura, visto che lui è il leader uscente, ha l’incarico di scegliere chi mandare sull’uomo vetruviano contro Nicolas Vaporidis. L’attore sceglie se stesso e vince la prova aggiudicandosi per la seconda volta consecutiva lo scettro di leader della settimana. Nel gioco “Obbligo e Verità”, Marialaura chiede a Luca qual è la sua naufraga preferita. Il giovane assecondando i desideri della Pupa le risponde che tra tutte le naufraghe è lei la sua prediletta. Luca viene ripreso da Estefania e Mercedesz che lo accusano di prendere troppo sul serio il suo ruolo da leader, con i suoi continui ordini inizia a infastidire le due naufraghe le quali non ci pensano due volte a farglielo notare. Luca viene preso da parte da Mercedesz che gli chiede cosa ne pensa di Marialaura. Il modello afferma di non essere interessato alla ragazza. La risposta mette in difficoltà la modella, perché è a conoscenza dei sentimenti che l’amica prova verso il modello e si aspettava da parte sua una reazione diversa. Luca è al centro di una bufera, per distrazione rovescia insieme a Estefania la pentola con il riso e una parte del cereale finisce tra la cenere. Carmen e Mercedesz lo rimproverano immediatamente, il giovane dispiaciuto decide di rinunciare alla sua porzione di riso, ma Nicolas ed Edoardo corrono in suo aiuto dicendogli di non preoccuparsi poteva succedere a chiunque.

Il pubblico social non ha una buona opinione di Luca Daffrè. All’inizio non sembrava interessato a Marialaura. Ha anche dichiarato di non avere molta stima di lei perché da casa vedeva una ragazza che stava prendendo in giro Alessandro Innoni. Poi una volta conosciuta di persona ha modificato il giudizio sulla Pupa. Il cambio di parere non convince i follower che lo ritengono uno stratega che vuole arrivare in finale e in questo momento anche lui come altri naufraghi sta formando il suo gruppetto di simpatizzanti. Nella puntata di lunedì il pubblico si aspetta che finalmente i modello sveli i suoi reali sentimenti nei confronti di Marialaura, visto che a Mercedesz ha confidato di non essere interessato all’ex di Brosio.











