Luca De Filippo, marito di Carolina Rosi/ Morto nel 2015 per un male incurabile

Luca De Filippo, figlio di Eduardo e marito di Carolina Rosi

Carolina Rosi è stata per oltre vent’anni la compagna dell’attore Luca De Filippo, figlio del grande Eduardo e di Thea Prandi. I due attori si sono conosciuti nel 1993: “Ero assistente di Lina Wertmüller nella commedia L’esibizionista. Ho conosciuto Luca durante le prove e non mi stava simpatico”, ha raccontato la Rosi a Repubblica. All’inizio tra loro non fu un colpo di fulmine, Carolina aveva 28 anni mentre Luca ne aveva 17 di più, una ex compagna con due bambini piccoli e una ex moglie da cui aveva avuto un figlio. “Al principio fu una storia tormentata, ci lasciavamo per poi riprenderci. Restammo sei mesi separati e Luca andò al manicomio. Perse quindici chili. Tra noi c’era anche una forte simbiosi nel lavoro: era magico incontrarsi nel suo mondo più intimo. Una volta tornata dalla Russia non ci siamo più lasciati”, ha raccontato l’attrice. Il padre, il regista Francesco Rosi, un giorno le disse: “Io so che ti lascio nelle mani d’una persona che ti ama come ti ho amato io, che ti proteggerà e ti starà vicino”.

Luca De Filippo, la morte improvvisa nel 2015

Carolina Rosi e Luca De Filippo si sono sposati nel 2013. Il 10 novembre 2015 Luca De Filippo è stato ricoverato d’urgenza per una discopatia. Nelle ultime repliche all’Augusteo di Napoli della commedia del padre Eduardo “Non ti pago”, di cui era regista e protagonista, Luca era apparso stanco, affaticato. Fuori dalla scena, si muoveva con un bastone. Dopo le visite è stato accertato che l’attore era affetto da un male incurabile. Luca De Filippo è morto il 27 novembre 2015, a 67 anni. “Tutto s’è svolto così rapidamente che non c’è stato il tempo di parlarne tra noi. Lui era ossessionato da un solo pensiero: non perdere mezza recita di Non ti pago, in scena al Piccolo. Ricoverato alla Mater Dei, mi spedì a Milano a recitare. Una cosa che non riuscirò mai a dimenticare: quando ci siamo salutati, gli è crollato il dolore sul volto, le labbra che tremavano, il pianto in gola congelato. Un’angoscia profonda che però non voleva trasmettermi. Io andavo in scena con il cellulare in tasca”, ha ricordato la moglie Carolina Rosi.

