Luca Di Carlo, avvocato Ilona Staller/ Prossimo concorrente all’Isola dei Famosi?

Ilona Staller, nota anche come Cicciolina, è supportata, puntata dopo puntata, all’Isola dei Famosi dal suo avvocato, Luca Di Carlo. Si tratta del suo avvocato, oggi anche grande amico, che l’ha aiutata in momenti di grande difficoltà, come per la delicata questione della sottrazione del figlio. Luca Di Carlo è ormai un vero e proprio personaggio pubblico: la sua presenza nello studio di Canale 5, durante le dirette dell’Isola dei Famosi, d’altronde non passa inosservata. L’uomo sfoggia look molto appariscenti, coordinati a occhiali da sole vistosi e ampi. ormai diventati il suo elemento di distinzione. In queste settimane abbiamo inoltre imparato a conoscerlo, motivo per il quale la Blasi spesso gli chiede un’opinione su quanto accade in palapa.

Ilona Staller Vs Vaporidis "Spari cazz*te, pentiti!"/ "Mi hai offesa come donna"

Luca Di Carlo prossimo concorrente all’Isola dei Famosi?

Luca Di Carlo è sempre più un personaggio pubblico grazie alle sue apparizioni all’Isola dei Famosi. L’avvocato di Ilona Staller è ormai ospite fisso di Ilary Blasi e potrebbe essere in futuro molto di più per il programma. C’è chi infatti pensa già alla possibile partecipazione dell’avvocato nelle vesti di naufrago e, dunque, concorrente all’Isola dei Famosi. Una ipotesi da non scartare vista la partenza qualche giorno fa di Beatriz, l’ex fidanzata di Roger Balduino.

LEGGI ANCHE:

Ilona Staller/ Dal dramma del figlio rapito agli attacchi di Nicolas VaporidisIlona Staller all'Isola dei Famosi/ Dietro l'icona sexy Cicciolina, uno spirito semplice e combattivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA