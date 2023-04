Luca Di Carlo, perché è stato escluso dall’Isola dei Famosi?/ La verità

L‘Isola dei Famosi è tornato in tv: ancora una volta alla conduzione del reality show troviamo Ilary Blasi in gran forma, che ha già punzecchiato alla grande i suoi naufraghi. Un cast composto da diverse personalità dello spettacolo, tra cui Alessandro Cecchi Paone, Cristina Scuccia, i Jalisse, Nathaly Caldonazzo tra gli altri. Ma un grande assente c’è tra i concorrenti, una persona che mesi fa era stata data per certa.

Chi sarà il primo eliminato all’Isola dei famosi 2023?/ Sfida tra Helena e Predolin

Si tratta di Luca Di Carlo, il così detto “Avvocato del Diavolo”, ovvero l’avvocato nonché migliore amico di Ilona Staller, che durante l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi era ospite fisso in studio, diventando un vero e proprio personaggio. Proprio lui aveva fatto capire che sarebbe stato nel cast di quest’anno, ma come sappiamo, invece, è assente. Cosa è successo? Di Carlo rompe il silenzio e accenna qualcosa.

Enrico Papi "Isola dei famosi? Non ruota tutto attorno a Suor Cristina"/ Una volta l'ho "corteggiata" per...

Luca Di Carlo all’Isola dei Famosi, escluso dal cast

Nei mesi che hanno preceduto l’inizio dell’Isola dei Famosi 2023, si è parlato come ogni anno tantissimo del cast che avrebbe partecipato al reality show: i rumor annunciavano tante personalità, vere o meno, tra cui anche Luca Di Carlo, che però non è stato poi chiamato. La notizia era trapelata grazie a una sua intervista, che aveva rilasciato al sito chiamato Sorridi Torino. L’avvocato amico di Ilona Staller aveva infatti risposto alla curiosità dell’intervistatore, che voleva sapere se presto avrebbe partecipato a qualche programma tv, dopo le sue apparizioni proprio nello studio dell’Isola. Luca Di Carlo aveva detto: “Se mi rivedrete presto in tv? Sì, a breve sarò di nuovo in televisione. Come mi vedo in futuro? Con gli occhiali da sole su un’isola”.

Claudia Motta, in crisi all'Isola dei Famosi/ Malinconia "legata alla mia famiglia"

Parole che sembravano chiare e precise, ma poi Di Carlo è stato escluso dal cast. Ora, in un’altra intervista rilasciata a Nuovo Tv, l’avvocato di Ilona Staller ha rivelato che potrebbe esserci un’altra chance per lui: “Se ci riproverò? Diciamo che è L’Isola che ci riproverà con me il prossimo anno. Se mi provi, poi non ne puoi più fare a meno”. Non si è sbilanciato troppo sul suo futuro nel reality condotto da Ilary Blasi, ma le sue parole fanno intendere che probabilmente l’anno prossimo tornerà all’attacco.

Chi è Luca Di Carlo

Come abbiamo anticipato, Luca Di Carlo è un avvocato conosciuto per essere amico di Ilona Staller, nonché a suo dire un avvocato molto pagato in Italia. Il legale un po’ eccentrico, come abbiamo potuto vedere lo scorso anno all’Isola dei Famosi, si è fatto conoscere anche per la sua presenza sulle cronache rosa. In passato, infatti, divenne noto per un suo flirt con Pamela Anderson, relazione di cui la star internazionale ha parlato più volte, descrivendola come una relazione indimenticabile con l’italiano affascinante e trasgressore.

Avvocato penalista appassionato di corse in auto e in moto, ha una reputazione da playboy ed è soprannominato l’Avvocato del Diavolo, rimando al film con Al Pacino e Keanu Reeves. La spiegazione di questo soprannome l’ha data proprio lui: “C’è un motivo particolare per il quale tutti mi chiamano Avvocato del Diavolo. Questo appellativo è nato anni indietro quando ho vinto il processo penale per sottrazione di minore per Ilona. Da lì la stampa americana si è scatenata con questo nome strano. Sono stati i media a darmelo e adesso lo sapete”. Ilona Staller, infatti, gli ha dedicato un dipinto chiamato “l’angelo e il diavolo”, che ritrae sé stessa, ovvero l’angelo, salvato da Luca Di Carlo, “il diavolo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA