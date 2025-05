Luca Dondoni è perentorio nella puntata odierna de La Volta Buona, il noto giornalista e critico musicale ha letteralmente stroncato la 2a semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025 e di riflesso anche la prima uscita della kermesse dove abbiamo assistito anche alle esibizioni degli italiani Lucio Corsi e Gabry Ponte, con quest’ultimo in corsa per San Marino. “Ieri sera è stato un disastro, dal punto di vista degli ascolti è stato anche peggio della prima serata”.

Il commento senza filtri di Luca Dondoni sulla 2a semifinale dell’Eurovision 2025 prosegue: “Abbiamo sentito delle ciofeche imbarazzanti, si faceva fatica a non mettersi le dita nelle orecchie”. Un parere severo che chiama in causa sia gli ascolti che le performance canore. Il conduttore radiofonico ha anche commentato le possibilità dei ‘nostri’ Lucio Corsi e Gabry Ponte di arrivare in fondo alla competizione canora sottolineando quanto in termini di quote e pronostici le aspettative siano particolarmente basse: “Per quanto riguarda i nostri per i bookmaker la vittoria è a 50, praticamente impossibile”.

Luca Dondoni a La Volta Buona: “Televoto per Lucio Corsi o Gabry Ponte all’Eurovision 2025? Siamo in bilico…”

Ma chi vincerà l’Eurovision 2025? E’ difficile dirlo ma sempre per i bookmaker e per gli addetti ai lavoro, come raccontato da Luca Dondoni a La Volta Bona – sembra esserci ancora la Svezia in cima con una rivale inaspettata: “La Francia però è salita molto”. Restano le incognite sulla direzione che prenderà il nostro Paese dal punto di vista del televoto dato che, da regolamento, non potremo votare per Lucio Corsi ma sarebbe invece possibile un corposo sostegno per Gabry Ponte: italiano ma in gara per San Marino. “Siamo in bilico, non riusciamo a capire dove si vada; su Lucio Corsi c’è grande rispetto per il cantautore ma non possiamo nasconderci rispetto al fatto che ‘Tutta l’Italia’ la cantano praticamente tutti”.