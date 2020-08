Luca Dorigo al Grande Fratello Vip 2020?/ “Sta facendo fuoco e fiamme per…”

“Luca Dorigo sta facendo fuoco e fiamme per prendere parte al prossimo Grande Fratello Vip 2020“, queste sono le rivelazioni di Dandolo sul nuovo numero del settimanale Oggi su cui, tra le sue pillole di gossip torna a parlare proprio del cast della seconda edizione del reality firmata da Alfonso Signorini. Proprio lui nei giorni scorsi ha confermato la presenza di Antonella Elia e Pupo come suo opinionisti e presto dovrà fare lo stesso anche con i vip che vi prenderanno parte come i concorrenti. L’edizione dovrebbe andare in onda già a metà settembre e se i concorrenti saranno chiamati a fare il test prima di entrare o a seguire un periodo di quarantena, questo significa che presto li vedremo sparire dai social per iniziare la reclusione obbligatoria. Tra loro ci sarà anche Luca Dorigo?

LUCA DORIGO PRONTO PER IL GRANDE FRATELLO VIP 2020?

L’ex tronista in questi giorni è tornato sulla cresta dell’onda per un’intervista in cui ha parlato del suo passato in tv ma anche della sua possibile partecipazione all’Isola dei Famosi spazzata via da Jeremias Rodriguez e, soprattutto, dal fatto che lui sia il fratello di Belen Rodriguez. I pettegolezzi e le frecciatine che lo hanno riportato sulla cresta dell’onda del gossip gli apriranno la porta della casa più spiata d’Italia? Alberto Dandolo scrive: “Pare che il prestante Luca abbia puntato il Grande Fratello Vip e che stia facendo fuoco e fiamme per entrare nel cast del reality. Ce la farà?”. Al momento tutto tace ma presto scopriremo i nomi dei concorrenti, questo è certo.



