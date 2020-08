Luca Dorigo “Jeremias Rodriguez all’Isola al mio posto”/ “Flirt con Simona Ventura..”

Non le manda di certo a dire Luca Dorigo che sa bene come chiarire le cose e i gossip che lo riguardano con chiarezza e dicendo la sua anche quando questo potrebbe creare un po’ di maretta. Ospite di Lorenzo Bosio per #TvLO, l’ex tronista di Uomini e donne si è lasciato andare ad una serie di confessioni destinate a far discutere e tutto perché si parla di un presunto flirt con Simona Ventura e della partecipazione di Jeremias Rodriguez all’Isola dei Famosi. Come fa a riguardarlo quest’ultimo argomento? Semplice. Secondo quanto rivela il tronista sembra che proprio lui avrebbe dovuto prendere il posto del fratellino delle sorelle Rodriguez all’Isola dei Famosi quando lui si è fatto male alla mano ma così non è stato, perché? La sua risposta è chiara, tutto è dovuto proprio a Belen: “Alla fine hanno fatto carte false, per modo di dire.. alla fine è partito con la mano rotta praticamente… Come mai? Io ho una sorella bellissima però ha una bambina e vive qui in paese”.

LUCA DORIGO DICE LA SUA SU JEREMIAS RODRIGUEZ E SIMONA VENTURA

Ma tra i “nomi” fatti durante l’intervista, Luca Dorigo tira fuori anche quello di Simona Ventura. In tempi non sospetti si è parlato a lungo di un presunto flirt tra lui e la conduttrice, flirt che lui, ancora una volta, smentisce categoricamente: “Voci non vere hanno detto che ho avuto un flirt con Simona Ventura quando in realtà siamo molto amici, erano soltanto chiacchiere che mi avvicinavano a lei…”. Ciliegina sulla torta le sue parole nei confronti della sua “mamma” televisiva, Maria de Filippi, padrona di casa a Uomini e donne, il programma che gli ha regalato la popolarità. Di lei dice: “Maria è una persona che mi ha cambiato la vita. Io ho fatto tre troni.. quando sono tornato sul trono nel 2007 ero un’altra persona, ero meno tollerante e a un certo punto non ho retto alle critiche”. Proprio per questo Luca Dorigo dice no ad un’eventuale partecipazione al trono over, dove lo rivedremo in tv?



© RIPRODUZIONE RISERVATA