Luca Dotti chi è, figlio di Audrey Hepburn/ “Aveva lasciato Hollywood per stare con i figli”

Luca Dotti chi è, figlio di Audrey Hepburn e Andrea Dotti: carriera e curiosità sulla mamma

Luca Dotti è il figlio dell’amatissima attrice Audrey Hepburn. Nato a Losanna, in Svizzera, dal matrimonio con lo psichiatra italiano Andrea Dotti è il secondogenito della star. Il figlio di Hepburn ha studiato grafica per molti anni, per poi occuparsi di regia e fotografia; non ha seguito le orme dei suoi genitori.

Luca, ai microfoni del Corriere della Sera, ha rivelato alcuni aneddoti e retroscena sull’attrice: “Mia madre si considerava al 100% inglese ma in casa considerava italiano e francese prioritari, mi diceva: “Luchino stai tranquillo, poi l’inglese lo imparerai”. Quando i miei si separarono l’avvocato Agnelli, mi chiese in inglese cosa provavo. Io risposi: “I am sorry, I don’t understand”, perché non capivo. L’avvocato raccontò divertito a mio padre: “Tuo figlio è un genio della diplomazia e ha finto di non comprendere”. In verità non lo avevo davvero capito“.

Luca Dotti figlio Audrey Hepburn: “Mia madre raccontava molto della guerra”

Luca Dotti, secondogenito di Audrey Hepburn, ha svelato al Corriere della Sera come si è posta la madre di fronte alla guerra: “Non la divertiva parlare di Hollywood, raccontava, invece, molto della guerra. Il succo delle sue storie era che, dopo avere rischiato di morire, non temeva niente ” ha raccontato il grafico al Corriere della Sera.

E ancora: “Allo scoppio del conflitto, nella convinzione di mettersi al sicuro, si era rifugiata con mia nonna ad Arnhem, una città olandese alla frontiera con la Germania. In realtà si rivelò la scelta peggiore. Per decenni non ha acquistato prodotti tedeschi. La prima Volkswagen Golf è arrivata a casa negli anni 80“. Il figlio della star ha poi svelato i motivi del ritiro di Hepburn dalle scene: “Voleva stare con i figli. Un altro motivo è legato al fatto di avere avuto una serie di aborti. Aveva lasciato Hollywood a malincuore, ma non aveva dubbi che mio fratello prima e, poi, io avevamo la precedenza“.

