Luca e Cecilia/ Dalla prima notte d’amore al sì, e poi? (Matrimonio a prima vista)

Luca e Cecilia ancora sposati dopo Matrimonio a Prima Vista? Sei mesi dopo…

Il loro sorriso ci ha conquistato sin dal principio, sin da quando la bella rossa si è avviata verso l’altare per dire no al suo promesso sposo senza nemmeno conoscerlo. La coppia formata da Luca e Cecilia ci ha fatto sognare durante l’ultima edizione di Matrimonio a Prima Vista e questa sera, dopo un primo passaggio in streaming, il pubblico scoprirà come sono andate le cose tra loro alcuni mesi dopo il loro no al divorzio. Secondo le prime anticipazioni sembra proprio che l’unica coppia ad essere rimasta insieme dopo il finale di questa edizione firmata da Real Time, abbia deciso di lasciarsi poi subito dopo. La prima a raccontare quello che è successo è stata proprio Cecilia che agli esperti ha raccontato che proprio Luca si è tirato indietro una volta arrivato a Roma e che lei per questo si è sentita illusa e poi tradita. Luca ammette di essersi sentito a disagio con lei ma di aver provato lo stesso a telecamere spente senza riuscirci molto. Per loro, sei mesi dopo, è arrivato il momento di rinunciare alle fedi con la promessa di rimanere amici. (Hedda Hopper)

Luca e Cecilia, Matrimonio a prima vista: Emozioni e no al divorzio

Luca e Cecilia sono l’unica coppia ad aver trovato l’amore grazie a Matrimonio a prima vista. I due hanno avuto modo di ripensare al percorso fatto prima dell’incontro finale e le emozioni non sono mancate nella ragazza. “Coinvolgimento da parte mia c’è stato fin dall’inizio. Se non mi fossi sentita coinvolta, come lo sono stata, avrei mollato”, dice con sicurezza. Non cancella nulla di tutto ciò che ha detto di Luca, ma anche se questa “bellissima parentesi della mia vita” è innegabile, non sa ancora che cosa succederà. Emozioni alte anche per Luca, ora sicuro che in un rapporto serio occorra anche crescere dal punto di vista interiore e non puntare solo tutto sul gioco. Ricorda con gioia il giorno delle nozze e i preparativi prima di arrivare all’altare. “Porterò sicuramente le grandi chiacchierate che abbiamo fatto prima di addormentarci”, prosegue. Cecilia poi è sempre stata solare, sorridente, quasi mai con il broncio e la complicità che hanno creato ha permesso ad entrambi di interrompere subito qualsiasi momento di tensione. Lui sa di non essere una persona semplice e di essere cambiato anche rispetto al giorno del fatidico sì.

Luca e Cecilia, Matrimonio a prima vista: doppio sì!

Doppio sì per Luca e Cecilia: Matrimonio a prima vista si è concluso con una conferma per quanto riguarda il loro rapporto. Anche se in realtà lui ha rivelato di essere ancora indeciso poco prima del confronto finale. Imbarazzo visibile sul volto di entrambi, spalle che si toccano: i presupposti per un lieto fine si sono manifestati fin dall’arrivo di fronte allo staff di terapeuti. La prima a parlare però è Cecilia: “Penso di essermi messa in gioco in tutto. Mi sento fortunata per la situazione che mi sono ritrovata sin da subito. Se non avessi avuto quella sensazione, forse non sarei riuscita a far uscire più le parti positive che quelle negative. Difficile ma bella”. Sperava fin dall’inizio che andasse tutto bene, ma le emozioni che ha provato fin dalle nozze hanno superato le sue aspettative. “Un’emozione che mai nella vita ho provato e che mai riproverò”, dice in modo sintetico Luca. “Non ci sono stati dei momenti facili, dovuti anche a causa mia, perchè io tendo dopo un tot ad aver bisogno di un momento per fatti miei”, aggiunge ancora. Cecilia non nega di aver cambiato idea sull’esito del loro percorso, ma anche per coerenza ha deciso di dire sì. Una strada analoga tra l’altro l’ha percorsa anche Luca, ma il sì c’è anche da parte sua.



