Luca e Gianmarco Onestini al Grande Fratello Vip?/ Doppio ingresso dopo..

Ma davvero Luca e Gianmarco Onestini potrebbero essere la risposta alle preghiere di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip 2020? In queste ore si moltiplicano i rumors riguardo alla possibilità che i due fratellini entrino nella casa di Cinecittà per coprire il vuoto lasciato dallo squalificato Fausto Leali e dalla fuga di Flavia Vento, ma saranno davvero loro la risposta a tutto? In molti sono già pronti a dire no all’ingresso dei due fratelli e non per via del loro modo di essere, visto che in molti li hanno amati nelle passate edizioni, ma perché vorrebbero vedere dei volti nuovi in tv e non i soliti “vip” o sedicenti tali. Ma cosa c’è di vero e cosa no? Al momento non vi è ufficialità da parte del padrone di casa e nemmeno dai diretti interessati ma a lanciare l’indiscrezioni ci ha pensato l’influencer Deianira Marzano.

LUCA E GIANMARCO ONESTINI AL GRANDE FRATELLO VIP 2020? DALLA SEGNALAZIONE AGLI INDIZI

Secondo quanto ha riportato sul suo profilo Instagram ufficiale sembra che una sua followers le abbia segnalato di aver sentito Gabriele Parpiglia, durante l’ultima puntata di ‘Casa Chi’, confermare l’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2020 proprio dei due fratelli Luca e Gianmarco Onestini. A giocare a favore di questa tesi c’è il ritorno a casa di Gianmarco Onestini di solito di stanza in Spagna. Il giovane è apparso in giro tra Cesena e Forlì anche alle prese con una ripulita dal parrucchiere per un nuovo taglio, forse sono questi gli indizi che dimostrano che tra lunedì e venerdì lui e suo fratello potrebbero entrare in casa?



