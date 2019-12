Luca e Gianmarco Onestini, auguri di Natale/ Video “Buone feste”, addominali hot

È tempo di auguri di Natale su Instagram e sono molti i volti noti che hanno voluto dedicare ai follower un pensiero speciale per queste feste. Qualcuno ha escogitato anche modi molto originali per farlo, come i fratelli Onestini, Luca e Gianmarco hanno stupito i loro fan con un video in cui sono su un pontile e indossano un grosso piumino che rimane chiuso soltanto per pochi secondi. I fratelli infatti calano la zip e mostrano pettorali e addominali, esibendosi in un simpatico balletto. “Feliz Navidad por parte de Nosotros! Buona Natale, Merry Christmas” scrivono nella didascalia che accompagna i loro auguri “hot”. Inutile dire che il web è impazzito: “Mamma mia, siete bellissimi!” scrive un’utente, e ancora “Altro che freddo, così ci fate andare in fiamme!”.

Gianmarco Onestini, addominali hot su Instagram: la Molinero intanto…

Mentre i fratelli Onestini si dilettano nei particolari auguri di Natale, continua il gossip riguardante Gianmarco e Adara Molinero, vincitrice del Gran Hermano Vip 7. Lei aveva lasciato il suo compagno per stare con il minore dei fratelli Onestini ma ora le cose potrebbero essere cambiate. In una recente intervista al settimanale Lecturas, come riporta Isa e Chia, la Molinero ha dichiarato: “Se mi sono pentita dei baci a Gianmarco? Sì, per il dolore che ho potuto provocare a Hugo, gli chiedo scusa.- e ha aggiunto – Me ne sono resa conto quando sono uscita, lì era come se non esistesse più nulla. L’ho rispettato e ho cercato di evitarlo, però non ce l’ho fatta più. La verità è che ho sofferto moltissimo quando ero in confessionale e ho confessato di essermi innamorata di Gianmarco. Non volevo che passasse in onda, ma non ho potuto evitarlo. Ho bisogno di una conversazione con Hugo in cui chiarire questo.” ha concluso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA