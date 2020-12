Luca e Giorgia, Matrimonio a prima vista/ Confronto infuocato: “Litigavamo…”

Dopo aver raccontato ognuno la propria versione dei fatti, Luca e Giorgia, la coppia più amata di Matrimonio a prima vista Italia 2020 che si è detta addio un mese dopo la fine dell’esperimento, si ritrova in un confronto davanti agli esperti, la sessuologa Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e lo psicoterapeuta di coppia Fabrizio Quattrini. Durante lo speciale “Matrimonio a prima vista Italia 2020 – Tutta la verità“, Luca e Giorgia sveleranno i motivi che li hanno portati a dirsi addio nonostante le ottime premesse di far funzionare l’esperimento. “Litigavamo tutti i giorni per i motivi più disparati”, affermerà Luca sotto lo sguardo attendo di Giorgia. La replica dell’ex moglie, però, non si farà attendere. “Perchè sono matta”, risponderà Giorgia che già nello scorso appuntamento di Matrimonio a prima vista non aveva nascosto il proprio risentimento nei confronti dell’ex marito, ma quali sono i motivi che hanno portato prima alla crisi e poi alla separazione definitiva?

L’ex Annalisa tra Luca e Giorgia: nuovi dettagli sulla separazione a Matrimonio a prima vista Italia 2020 – Tutta la verità?

Non sarà un confronto pacifiso quello tra Luca e Giorgia che, dopo l’addio, non hanno alcun rapporto. Di fronte agli esperti di Matrimonio a prima vita Italia 2020 racconteranno la verità svelando cosa non ha funzionato in quello che sembrava un rapporto perfetto. A quanto pare, ad aver influito sulle varie discussioni che avrebbero avuto sarebbe stata la presenza dell’ex di lui, Annalisa. Già nella scorsa puntata, infatti, Luca aveva parlato della gelosia di Giorgia. “Non ha mai compreso che la mia ex la persona era la persona a cui voglio più bene in assoluto: è la mia confidente e mia amica. Lei non ha mai digerito questa cosa, intaccando qualcosa che per me era fondamentale. Giorgia non stava bene perché non era tranquilla così mi urlava e sbraitava contro cose assurde”. Nel corso dello speciale di questa sera, però, emergerà anche un altro motivo che avrebbe portato all’addio ovvero il delicato tema della madre scomparsa di Luca.



