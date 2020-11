Luca e Giorgia, Matrimonio a Prima Vista Italia/ Si sono lasciati e non si parlano…

Luca e Giorgio, sin dal primo incontro, hanno formato la coppia che ha letteralmente fatto sognare il pubblico di Matrimonio a prima vista Italia 2020. Tra i due è nato immediatamente un feeling speciale che è cresciuto puntata dopo puntato portandoli a godersi il viaggio di nozze, la convivenza e la quotidianità. Una coppia che, formata dagli esperti di Matrimonio a prima vista Italia sembrava destinata a restare insieme. Nel corso delle varie puntate, infatti, hanno anche parlato di figli e, nella scorsa puntata, la coppia ha annunciato la decisione finale: restare insieme. Un lieto fine che i fans si aspettavano e che è stato accolto con gioia dai fans più romantici del reality. Tuttavia, non tutte le favole durano per sempre e, nello speciale “Matrimonio a prima vista… E poi”, arriva il colpo di scena che il pubblico sperava di non ricevere. Luca e Giorgia, infatti, si sono lasciati e, nello speciale in onda questa sera, saranno svelati i motivi di tale decisione.

LUCA E GIORGIA DI MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA 2020 SI SONO LASCIATI: I MOTIVI DELL’ADDIO

Cos’è successo tra Luca e Giorgia dopo la scelta di concludere l’esperienza a Matrimonio a prima vista Italia 2020 restando insieme? Quali sono i motivi che li hanno portati a lasciarsi definitivamente? Lo speciale di Matrimonio a prima vista Italia 2020, in onda questa sera su Real Time, è stato già trasmesso in anteprima su Dplay Plus- I due, dunque, si presenteranno davanti agli esperti Nada Loffredi, Mario Abis e Fabrizio Quattrini esponendo i motivi che hanno portato alla decisione definitiva di lasciarsi. Oltre ad aver scritto la parola fine sul matrimonio, i due non si parlano neanche più e tra i due i rapporti sarebbero pessimi come fa sapere Fanpage. Nessuna possibilità di riconciliazione, dunque, per la coppia che ha letteralmente fatto sognare il pubblico di Matrimonio a prima vita Italia? Ma cosa ha portato Luca e Giorgia a lasciarsi definitivamente? “Ci siamo lasciati un mese dopo il sì. Giorgia ha una gelosia tremenda ed era ossessionata da me. Non mi ascoltava più”, racconterà Luca agli esperti. Quale sarà, invece, la versione di Giorgia?





