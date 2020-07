Luca e Manuela Bertè, nipoti Mia Martini/ I figli di Olivia e un testimone importante

Luca e Manuela Bertè sono i nipoti di Mia Martini, nati dalla sorella minore della cantante, Olivia Bertè. A loro è stato lasciato un testimone importante in occasione della messa in onda di Mia Martini – Fammi sentire bella, lo speciale che Rai 3 trasmetterà in replica nella prima serata di oggi, giovedì 9 luglio 2020. “Sono rare le volte in cui mi presento come il nipote di Mia Martini“, ha detto Luca, “tutte le volte che succede però, i miei amici mi guardano, non so… come se fossi il figlio del Presidente degli Stati Uniti“. Luca in realtà non ha mai potuto conoscere la zia, ma la madre ha sempre compensato la sua assenza parlandogli di lei. Per via della sua forte riservatezza, Luca non ha mai parlato più di tanto in pubblico e non si è mai esposto prima del docufilm. Alcune notizie sul suo conto provengono invece dalla madre: Olivia tempo fa ha sottolineato a La Nazione che l’altra sorella famosa, Loredana Bertè, non avrebbe mai conosciuto Luca. “Di sicuro non è più una bambina e potrebbe essere più matura”, ha detto, “pensando anche che io, cioè sua sorella, ha un figlio che lei quasi non conosce. Anzi, che ignora”.

Luca e Manuela Bertè, nipoti Mia Martini: chi sono?

Manuela Savini Bertè fa parte della famiglia di Mia Martini, nata dalla sorella Leda Bertè e a tutti gli effetti una delle nipoti della celebre cantante. Come il cugino Luca Angeli Bertè, anche Manuela ha scelto di mantenere vivo il ricordo dell’artista scomparsa, diventando parte dell’Associazione Minuetto – Mimì Sarà. “Io non ho mai visto una persona triste e cupa, come la dipingono tante volte”, ha detto tempo fa ad All Music Italia parlando della zia, “al contrario, lei era molto allegra e molto ironica, inoltre era una grande professionista”. A differenza di Luca, Manuela ha potuto conoscere Mimì dal vivo, anche perchè per un certo periodo l’artista ha vissuto in casa sua. “Ricordo che ascoltavamo da dietro la porta mentre provava”, ha rivelato, “poi andava a comprare la pizza per me e le mie sorelle. Purtroppo non ho potuto viverla troppo a lungo perchè quando lei è scomparsa, avevo solo 18 anni”. “Mi ritengo fortunata perchè ho la possibilità di riascoltare la voce di una persona cara, che non c’è più”, ha detto invece qualche anno fa a IoGiornalista, in occasione di Sanremo 2018. La kermesse le ha permesso tra l’altro di ricordare un episodio del passato, legato anche ad un’altra artista importante del panorama musicale italiano: “Quando lei tornò a Sanremo, mi ricordo che era l’anno in cui Mietta aveva 20 anni, mi ricordo che lei ci fece una telefonata e ci disse ‘Manu, ho incontrata una ragazza giovanissima, si chiama Daniela e ha una voce pazzesca’”.



