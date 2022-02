Luca e Manuela, chi sono i nipoti di Mia Martini/ “Era una grande professionista”

Mia Martini è entrata a pieno titolo nella storia della musica italiana grazie a brani come “Minuetto”, “Gli uomini non cambiano” e “Almeno tu nell’universo“, proprio per questo non può che esserci una sensazione di rimpianto per come se ne sia andata troppo presto. Nonostante i diversi successi ottenuti, la cantante ha sofferto a lungo a causa della reputazione diffusa su di lei da parte di alcuni colleghi che si erano convinti che portasse sfortuna. Chi l’ha conosciuta da vicino non può non ricordare quanto fosse speciale, come fanno spesso i nipoti Luca e Manuela, nonostante lei sia scomparsa quando loro erano solo dei bambini.

Loredana Bertè, la sorella più nota di Mimì, non ha avuto figli, mentre è stata Olivia, la più piccola di loro, a rendere le due cantanti zie. Entrambi i ragazzi sono orgogliosi di avere una parentela con un’artista dalla voce così potente, anche se ovviamente questo non può rappresentare un “biglietto da visita” quando parlano con i loro amici.

Chi sono Luca e Manuela, i nipoti di Mia Martini: il loro rapporto con la zia

Manuela è già mamma, ma ha ereditato dalle sue due celebri zie l’amore per la musica. È stato proprio questo a spingerla ad avviare un’esperienza come conduttrice radiofonica. Nonostante siano passati anni dalla scomparsa di Mimì, lei ne ha ancora un bellissimo ricordo: “Lei era molto allegra e molto ironica, inoltre era una grande professionista – ha detto in un’intervista a All Music Italia -. Quando era a casa mia ricordo che la ascoltavamo da dietro la porta mentre provava. Poi andava a comprare la pizza per me e le mie sorelle. Purtroppo non ho potuto viverla troppo a lungo, quando lei è scomparsa avevo solo 18 anni”.

Il fratello, invece, ha raccontato quale sia la reazione di molti conoscenti quando sanno chi era sua zia: “Mi guardano con due occhi così... neanche avessi detto di essere il figlio , non so, del Presidente degli Stati Uniti d’America ...” – ha detto a Raitre.



