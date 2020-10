Luca e Marco Corberi video rissa su pista kart/ “Mio figlio pestato: sono impazzito”

La follia di Luca Corberi a Le Iene con gli approfondimenti sulla rissa con Paolo Ippolito avvenuta durante la finale del Mondiale Kart a Lonato lo scorso 4 ottobre. Una domenica tremenda per Luca Corberi, che ha seminato il panico in pista lanciando un alettone contro il suo avversario, prima di sferrarsi all’attacco di Ippolito con calci e pugni. Il ragazzo, pochi giorni dopo la follia in pista, ha fatto mea culpa. Nel servizio, Nicolò De Devitiis de Le Iene lo raggiunge per intervistarlo e comprendere le motivazioni di tale gesto. “Se lo avessi preso con l’alettone indubbiamente gli avrei fatto male. Mi ha spinto completamente, sono finito sotto le barriere e a quel punto non ci ho più visto”, spiega Luca Corberi. “Sono stato un co*lione in quel momento. La rissa? Ero ancora tanto arrabbiato, mia madre era dispiaciuta. Mio padre si è rovinato la reputazione”. Tutta la famiglia Corberi rischia grosso: minacce di morte e insulti sarebbero giunti anche a tutta la famiglia di Luca. La Giunta Sportiva ha chiesto la massima sanzione per il circuito di proprietà dei Corberi, che a questo punto rischia di chiudere definitivamente. Marco Corberi, padre di Luca, spiega a De Vitis di aver perso la ragione durante la finale: “ho visto mio figlio schiantarsi sotto le protezioni, poteva morire e mi sono arrabbiato davvero tanto”. Marco Corberi mostra il video inedito della maxi rissa, ripresa da una prospettiva diversa, con gli schiaffi rifilati da Marco al padre di Paolo Ippolito. “Il meccanico ha staccato Luca dall’altro ragazzo in maniera un po’ troppo aggressiva, finché non è andato in terra. Ho sentito delle urla e sono partito. Volevano ammazzarmelo, così sono partito contro il ragazzo”. Alla fine del servizio Marco e Luca Corberi si scusano con Paolo Ippolito, mentre la iena Nicolò De Devitiis informa della sentenza del Tribunale Federale: la sospensione della licenza sia al pilota che Luca che a Marco, oltre alla sospensione della licenza della pista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA