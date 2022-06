Luca e Soraia già in crisi dopo Uomini e Donne?/ “Si erano allontanati”, poi il gesto d’amore del tronista

Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti stanno ancora insieme dopo Uomini e Donne?

Cosa sta accadendo tra Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti dopo la scelta a Uomini e Donne? Questi giorni dopo la messa in onda della scelta del tronista, registrata qualche tempo prima, hanno scatenato la curiosità di molti fan del programma e il sospetto di alcuni di loro. C’è chi, infatti, ha iniziato a temere che le cose fossero subito andate male dopo l’addio al programma ma a chiarire quanto accaduto è arrivato oggi il settimanale CHI.

Luca e Soraia sono stati paparazzati insieme in giro per Milano e le foto allontanano ogni tipo di dubbio sulla crisi della coppia. I due, infatti, sono molto felici e appaiono innamorati mentre si tengono per mano e passeggiano, tra baci e risate, per le strade di Milano. Nonostante qualche piccola difficoltà iniziale, dunque, la loro storia d’amore procede a gonfie vele.

Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti, ecco cos’è accaduto dopo Uomini e Donne

Ma cos’è accaduto, quindi, tra Luca e Soraia dopo Uomini e Donne? Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha ricostruito i fatti degli ultimi giorni: “Dopo il classico momento mozzafiato, quello dei petali, i due si erano allontanati. Lei era rientrata nella sua Como, lui a Roma, dove del resto fa lo chef. – si legge – Il dunque è arrivato quando lui è corso da lei, a casa di lei, facendo sognare gli spettatori diurni e facendo ricredere (un po’, almeno) questi senza cuore degli spettatori notturni. E poi un pomeriggio, una notte, una giornata sempre in compagnia l’uno dell’altra”.

Ai due, insomma, al momento non pesa la distanza; d’altronde proprio Luca, in un’intervista al magazine di Uomini e Donne, aveva detto: “La distanza l’avevo messa in conto nel momento in cui ho scelto Soraia, e non la vedo come un problema. Faremo quello che ci sentiremo di fare senza troppe paranoie.”











