Luca e Stefania, coppia Ultima Fermata/ “Lui è un farfallone. Deve darmi il telefono”

Luca e Stefania formano una delle coppie protagoniste della nuova puntata di Ultima fermata, il programma che ha come voce narrante Simona Ventura e che torna in onda oggi, mercoledì 6 aprile, in prima serata su canale 5. Ultima fermata, per Luca e Stefania, rappresenta l’ultima chanche per capire se la loro lunga ed importante storia d’amore possa andare avanti o se ci sia qualcosa di irrecuperabile. Il problema tra Luca e Stefania pare sia la scarsa fiducia di lei nei confronti del fidanzato che lei considera “troppo farfallone” nei suoi modi di fare.

Non riuscendo a fidarsi totalmente di Luca, con la complicità di Ultima Fermata, Stefania chiede di poter avere, per un giorno, il controllo sul telefono del fidanzato. Una richiesta non senza conseguenze. Come reagirà, infatti, Luca di fronte all’atteggiamento della fidanzata?

Luca e Stefania, coppia Ultima fermata: gelosia e poco fiducia i problemi principali

La richiesta di Stefania pare sia motivata da alcuni atteggiamenti del passato di Luca come svela lei stessa alle telecamere di Ultima Fermata. “Se vuole dimostrarmi fiducia, deve darmi il suo telefono almeno per un giorno proprio perchè non ha nulla da nascondere”, spiega Stefania che, solo in questo modo, riuscirebbe a fidarsi totalmente di lui. Luca, invece, è convinto che quello del telefono sia solo un pretesto da parte della fidanzata.

“Vuole vedere il cellulare, cosa ho fatto, è talmente gelosa che mi fa girare con il furgone e non con la porche perché dice che vado a rimorchiare”, ribatte Luca spiegando di non avere nè Facebook nè Instagram per farla stare tranquilla. Luca e Stefania, dunque, riusciranno grazie ad Ultima Fermata a superare la gelosia e la mancanza di fiducia?

