Luca e Virginia Catellani, figli Michela Ansoldi/ La nipote sulle orme di nonna Iva

Luca e Virginia Catellani, i nipoti di Iva Zanicchi

Luca e Virginia Catellani sono i figli di Michela Ansoldi e nipoti di Iva Zanicchi. Estremamente riservata , l’unica figlia di Iva e del produttore Tonino Ansoldi non ha mai reso nota l’identità del marito, di cui conosciamo solo il cognome. Luca è nato nel 1998 e Virginia è del 2003. Al momento non sappiamo se i loro genitori stiano ancora insieme. Del primogenito non si sa molto, mentre Virginia ha seguito le orme di nonna Iva. A dicembre 2021 Virginia Catellani ha debuttato con il primo singolo “Sotto la luna”, scritto da Santamaria e G-laspada e prodotto da Atmosfera Blu per l’etichetta Luvi Records, di cui è titolare proprio la madre Michela Ansoldi. “La musica mi è sempre piaciuta e ho sentito che era il momento di “provare e provarmi”. Nella vita sono molto realista e pragmatica, ma voglio sperimentare senza farmi troppe domande”, ha detto Virginia ai microfoni di TGR Sicilia.

Iva Zanicchi: "Mio marito Fausto Pinna più forte del tumore"/ "Aveva 2 mesi di vita…"

Virginia Catellani sulle orme di nonna Iva Zanicchi

Nonna Iva Zanicchi è molto orgogliosa del debutto della nipote: “Virginia piccolissima, si sedeva al pianoforte per cantare con me, con la libertà e la inconsapevolezza che hanno i bambini. Poi crescendo, forse, per “tutta la musica” che girava in casa, se n’è allontanata, difendendosi da quella che sentiva come “predestinazione”. Oggi sono felice ed emozionata nel vedere che ha deciso di sperimentare il suo innegabile talento”, ha detto alla Rai. Virginia Catellani ha accompagnato la celebre nonna in occasione del Festival di Sanremo 2022, a cui ha partecipato con il brano “Voglio amarti“. “Mia nipote Virginia mi ha accompagnato a Sanremo (per la prima volta) Per fortuna c’è lei che mi fa passare un po’ di tensione”, ha scritto su Instagram l’Aquila di Ligonchio, condividendo un’immagine insieme alla nipote.

LEGGI ANCHE:

Iva Zanicchi: "Sul palco di Sanremo 2022 volevo piangere"/ "Mi si è rotta la voce..."DRUSILLA FOER RISPONDE A IVA ZANICCHI DOPO SANREMO 2022/ "Non sono nobile ma ho..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA