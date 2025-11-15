Chi sono Camilla Mola ed Enea, la moglie e il figlio del ballerino Luca Favilla: coppia travolta dall'amore dei fan dopo l'arrivo del piccolo

Magic moment per Luca Favilla e Camilla Mola, finalmente genitori!

Luca Favilla e sua moglie Camilla Mola stanno vivendo un momento magico dal punto di vista sentimentale, ma anche molto “movimentato”, considerando che da pochi giorni sono diventati genitori del piccolo Enea. Sui social è scoppiata la festa, con i fan di Luca e Camilla che li hanno inondati di congratulazioni e messaggi di affetto. Tenerissime le prime immagini della coppia col nuovo arrivato in famiglia, ma anche divertenti perché accompagnate da una simpatica didascalia che riassume l’indecisione di Luca e Camilla sulla scelta del nome.

Martina Colombari con Luca Favilla a Ballando con le stelle 2025/ Vincitori? Serve costanza

“Goku… Naruto…. ottavorediromafrancescototti… ma alla fine abbiamo optato per Enea!”, dicono divertiti e ancora adrenalinici Luca Favilla e Camilla Mola, ringraziando il pubblico per l’ondata di affetto ricevuta. “Non vedo l’ora di insegnare tutto quello che i miei genitori hanno insegnato a me!”, ha aggiunto ancora Luca Favilla.

Martina Colombari e Luca Favilla coppia a Ballando con le Stelle/ Rigida? La confessione choc

Luca Favilla e Camilla Mola, inizia la nuova vita da genitori: i fan li travolgono di affetto

Questa sera, sabato 15 novembre, Luca Favilla è regolarmente in pista a Ballando con le Stelle, dove gareggia con Martina Colombari. Chissà se sua moglie Camilla Mole, anche lei insegnante di ballo, avrà modo e tempo di seguire il suo compagno nella nuova esibizione con l’attrice e modella. Da ieri, ad ogni modo, è cominciato un nuovo capitolo della loro vita da genitori.

Camilla Mola, fidanzata Luca Favilla/ "Da quando ci siamo incontrati non abbiamo potuto fare a meno di noi"

“E’ un altro capitolo per noi, perché non saremo più solo noi due ma ci sarà un/a piccolo/a fagiolino/a…”, scrivevano diversi mesi fa i due ballerini. Oggi quella prospettiva è diventata realtà.