Con chi ballerà il maestro Luca Favilla? Sui social apre il sondaggio per i fan di Ballando con le stelle 2025, che chiedono a gran voce un nome solo

A fine settembre avrà inizio la nuova edizione di Ballando con le stelle condotta come sempre da Milly Carlucci, questa volta senza il suo fido Paolo Belli perché ha deciso di calarsi nei panni di concorrente insieme agli altri vip che invaderanno la sala delle stelle. Tra i tanti maestri, però, ci sarà anche Luca Favilla, che nella scorsa edizione ha mostrato tutto il suo talento facendo brillare quello nascosto di Federica Nargi, che è arrivata terza dopo Federica Pellegrini e Bianca Guaccero.

Ballando con le stelle 2025: ecco chi sono i maestri che tornano in pista/ In arrivo polemiche e scintille?

Sulla sua pagina Instagram il maestro di ballo ha voluto fare un gioco con i suoi fan chiedendo con chi ballerà in quest’edizione: sarà Barbara d’Urso? Oppure Andrea Delogu o Francesca Fialdini? C’è anche la possibilità che finisca per essere accoppiato con Martina Colombari.

Luca Favilla potrebbe ballare con Martina Colombari? I fan sperano di sì

I fan di Luca Favilla sembrano concordi nel dire che sarebbe bello vederlo accoppiato con l’ex Miss Italia Martina Colombari, che torna in tv dopo anni in cui è stata lontana. Però c’è anche la possibilità che finisca a ballare con Nancy Brilli oppure Marcella Bella o la signora Coriandoli.

Ballando con le stelle 2025, chi ci sarà al posto di Paolo Belli?/ Spuntano i nomi: da Bianca Guaccero a...

Intanto i nomi che sono stati svelati per il cast di Ballando con le stelle 2025 hanno fatto la felicità del pubblico che non vede l’ora di assistere a quest’edizione contro Tu sì que vales di Maria De Filippi. Anche perché tra i concorrenti c’è appunto Barbara d’Urso: gli scontri con Selvaggia Lucarelli in giuria saranno all’ordine del giorno.