Luca Favilla e la sua compagna Camilla presto genitori: l’annuncio social

Luca Favilla di Ballando con le Stelle diventerà presto papà. La sua compagna Camilla Mola è incinta e attraverso un post Instagram, il ballerino ha condiviso col pubblico e i suoi follower la lieta notizia. Anche lei danzatrice professionista si mostra felice ed emozionata negli scatti al fianco di Luca, che non vede l’ora di abbracciare il nascituro. “Ci siamo incontrati l’estate del 2023, e da quel momento non abbiamo potuto fare a meno di noi. Fino ad oggi”, ha scritto sui suoi canali social il ballerino.

Infatti per la coppia sta per iniziare un nuovo straordinario capitolo della loro storia d’amore e le emozioni, in momenti così intensi, sembrano prendere il sopravvento. “Non trovo le parole per dire altro ma già non vediamo l’ora”, scrive Luca Favilla. Tra i tanti messaggi di sostegno e congratulazioni alla coppia, spicca ovviamente quello di Federica Nargi, con cui Luca aveva danzato durante Ballando con le Stelle.

Federica Nargi, gli auguri a Luca Favilla che diventa papà: “Zia Fede non vede l’ora”

La showgirl è già pronta ad indossare i panni di zia e con un dolce messaggio social si congratula con il suo insegnante di ballo e con la compagna Camilla. “Zia Federica non vede l’ora”, scrive la Nargi nel post. Sono davvero tanti e numerosi i messaggi arrivati alla coppia, soprattutto da parte di chi era ed è nel cast di Ballando con le Stelle.

Da Alessandra Tripoli a Sophia Berto, passando per Veera Kinnunen, tutti hanno rivolto un messaggio ed un pensiero alla coppia. Luca Favilla e Camilla Mola si godono il momento magico e si apprestano a vivere al meglio questa nuova avventura, sempre uniti e l’uno al fianco dell’altro.

