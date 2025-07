Luca Favilla si prepara a diventare padre: il ballerino di Ballando con le Stelle aspetta un figlio da Camilla. "Non so che papà sarò ma..."

Luca Favilla si prepara a diventare papà. Il ballerino e maestro di Ballando con le Stelle è pronto a vivere l’emozione della nascita del suo primo figlio, Enea, insieme a Camilla Mola, la ragazza al suo fianco da due anni. L’annuncio è arrivato lo scorso maggio, con un messaggio emozionante: “Oggi si comincia un altro capitolo, dove non saremo più solo noi due ma ci sarà un piccolo fagiolino” scriveva Luca. Poi, l’emozionante baby shower con la scoperta del sesso del bebè, un maschietto. Insomma, sono stati mesi ricchi di emozioni per Luca, ma anche di impegni. E, mentre l’estate scorre, Luca Favilla fa il conto alla rovescia in attesa di conoscere il suo piccolo.

Rispondendo a diverse domande che gli sono state poste sui social, il ballerino di Ballando con le Stelle ha raccontato qualcosa in più sulla gravidanza della compagna. A chi gli chiede: “Sei pronto a diventare padre?”, Luca risponde: “Non so che padre sarò, mi fa strano anche solo il pensiero, ma una cosa che sto ripetendo da settimane è che non vedo proprio l’ora”. Dunque, una grande gioia per Luca Favilla, che sogna il momento in cui stringerà tra le braccia il suo piccolo Enea.

Luca Favilla in attesa del maschietto. Ma ha già il nome per la femminuccia!

Tra le domande che sono arrivate a Luca Favilla c’è una che chiede come avrebbero chiamato il bebè se fosse stato femmina. “Ancora non posso dirlo perché se la prossima dovesse essere una femminuccia vorremmo usare quel nome, quindi rimarrà un mistero” ha rivelato il ballerino di Ballando con le Stelle. In attesa di pensare ad una prossima eventuale gravidanza, Luca e Camilla aspettando il piccolo Enea che non vedono l’ora di stringere tra le braccia. Il bimbo arriverà tra pochi mesi e i genitori nel frattempo non fanno altro che sognarlo.